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陳妍希前凸後翹超腰瘦！甩肉肉形象，被網友封為「二次元身材」

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記者王則絲／台北報導

近期大陸真人實境節目《乘風破浪的姐姐》第二季開播話題火熱，女星陳妍希也參與其中，與其他女星組成女團挑戰唱跳演出，近日節目官方釋出最新宣傳大片，只見陳妍希一甩肉肉形象側身出鏡，前凸後翹的身形超火辣，完美S曲線被網友封為「二次元身材」，引起一片驚呼。另外40歲女星張柏芝也展現一貫的真材實料，貼身洋裝下零贅肉腰線驚艷眾人。

▲陳妍希、張柏芝 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲陳妍希參加《乘風破浪的姐姐》第二季，與其他女星組成團體演出。（圖／翻攝自陳妍希IG）

《乘風破浪的姐姐》近日釋出一系列參加女星們的宣傳形象照，以深色服裝與古典宮廷風格為主，包括陳妍希、張柏芝、那英、董潔、張馨予⋯⋯等人，整組畫報都非常養眼，讓粉絲們看得津津有味。

▲陳妍希、張柏芝 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲陳妍希、張柏芝 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲陳妍希形象畫報一釋出立刻掀起話題。（圖／翻攝自微博）

其中陳妍希的形象照一釋出，可說是最讓人驚艷的一位，她身穿BEAUTYBERRY的黑色斜肩廓形禮服，在背光下側身出鏡，映照出明顯的「S」線條，不只胸前有料，腰部曲線看得出來瘦了一大圈，顯得臀部更翹，一抹亮光打在臉上也起到了小臉的作用，原本的圓臉和肉肉身材已不復見，雖然被不少網友質疑「修很大」，但仍然是非常驚人的一組照片，引起一陣熱論：「姐姐太辣了」、「這是出現在二次元的身材吧」、「手臂不科學！」

▲陳妍希、張柏芝 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲陳妍希、張柏芝 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲張柏芝同樣也辣度破表。（圖／翻攝自微博）

同為節目參賽者的張柏芝，則是梳起俏麗的包包頭，頗有逆齡的效果，身上穿著深V燈籠袖禮服，裙襬還一路開衩到大腿根，大方放送火辣造型，貼身的長裙服貼腰線直落而下，絲毫看不見半點贅肉，令人無法相信張柏芝已是生完三個孩子的媽，體態維持得相當好，性感間散發知性氣質，也讓網友們紛紛讚嘆：「美呆了」、「真材實料！」

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關鍵字：

陳妍希, 張柏芝, 乘風破浪的姐姐

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