「奶茶肉桂色」人氣破表！　早春仙女妝容靠它輕鬆達成

▲肉桂色可鹹可甜，讓彩妝質感更上一層樓。（圖／翻攝自IG/3ce_official）

記者曾怡嘉 / 台北報導

擔心粉色太甜膩，想要打造春天輕盈感，不妨從奶茶肉桂色下手吧！日妞最愛刷在雙頰呈現溫柔風，韓妞則偏愛霧面肉桂唇彩打造輕煙般的冷淡感，盤點女生都愛的肉桂色彩妝單品，挑一款你最愛的下手吧！

▲BROWIT 2in1防水持色眼彩筆 ，#魅力杏色，339元、l'M MEME我愛暖茶土色腮紅盤，590元、Milani Most Wanted 必羨收藏六色眼采，#130，470元。

經典「肉桂拿鐵」，自然妝容必收

十分受到歡迎的經典大地色系「肉桂拿鐵」，是化妝包必收的百搭經典款，其低調溫柔的色彩無論是單擦或疊加其他色系都不容易出錯，層疊即能打造自然陰影，輪廓度立即UP！



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彩妝新手入門的好氣色「肉桂玫瑰」

與經典肉桂色相比，「肉桂玫瑰」多了一點甜蜜的粉色調，因此對偏黃的膚更加友善，非常修飾暗沉膚色，建議可挑選無珠光感的商品，不挑人的色調可說是彩妝新手入門肉桂色妝容的一款必備色。

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自帶高級感的絕美「肉桂蘋果」

帶有紅色調的「肉桂蘋果」，揉合像自然血色的紅、以及溫暖的肉桂色調，厚擦是知性兼具氣勢的妝感，薄擦不僅顯氣色紅潤且具高級感。

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