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蕭敬騰戴墨鏡網友竟誤認：李連杰！手上189萬元金錶超搶鏡

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▲▼蕭敬騰 。（圖／翻攝jam_hsiao0330 IG）

▲蕭敬騰戴墨鏡搭美國歌手火星人布魯諾與LACOSTE的運動套裝，被網友認為像極了李連杰。（圖／翻攝jam_hsiao0330 IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

向來敢穿敢秀的蕭敬騰，近日戴上墨鏡搭配美國歌手火星人布魯諾（Bruno Mars）攜手法國品牌LACOSTE推出的LACOSTE X RICKY REGAL系列運動套裝，竟被網友誤認為李連杰，而另一吸睛亮點是腕上要價1,895,000元的AP（Audemars Piguet，愛彼錶），讓粉絲大讚「好帥」。

▲▼蕭敬騰 。（圖／翻攝jam_hsiao0330 IG）

▲蕭敬騰想秀潮鞋，拍攝角度讓他有了大長腿。

AP皇家橡樹系列錶款是不少明星的心頭好，蕭敬騰也入手18K金超薄腕錶，內載Calibre 2121自製自動上鍊機芯，整體厚度約8.1毫米，屬於高級運動錶中的纖薄款，而外型除了經典的八角造型，金色面盤的Petite Tapisserie小型格紋裝飾也是向1977年問世的首款皇家橡樹系列超薄黃金腕錶致敬。

▲▼蕭敬騰 。（圖／翻攝jam_hsiao0330 IG）

▲蕭敬騰戴AP皇家橡樹系列18K金超薄腕錶，1,895,000元。

蕭敬騰戴金錶搭配火星人布魯諾設計的LACOSTE X RICKY REGAL亮橘色運動套裝，再度證明各種大膽色系或剪裁的服裝他都勇於嘗試，此系列同時推出度假風情的襯衫、Polo衫等，共通特色是LACOSTE招牌小鱷魚下方繡上RICKY REGAL字樣的LOGO，吸引潮流迷目光。

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關鍵字：

蕭敬騰, AP, Audemars Piguet, 愛彼錶, 火星人, LACOSTE

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