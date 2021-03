閨蜜都會羨慕的好肌膚！這靠這3款「零負評」粉底液打造

記者李薇/台北報導

在春夏季節,很多品牌紛紛推出了新的粉底液,像是肌膚之鑰、MAKE UP FOR EVER、GIORGIO ARMANI,每一款都有它特別厲害的地方,想要有光澤感的也有、想要霧面質感的也有,可以滿足底妝控的需求。

1.肌膚之鑰 恆潤光采粉凝露

有別於去年7月上市,同為養膚型的霧光粉底,本次全新 #鑽光粉底 添加水鑽養膚複合配方,將滿滿的保濕精華成分注入,質地加倍水潤,妝容24H璀璨、服貼、保濕,塗抹在肌膚就像戴上奢華的珠寶,可以打造出光彩耀人的肌膚妝效。

2.MAKE UP FOR EVER 水肌光粉底液

可以打造自然水感的肌膚妝效,94%天然成分,裡面添加白牡丹萃取、78%綠茶水、維他命E、甘油等成分,可以幫助肌膚打造出服貼的妝容,24小時完美控油,算是相當輕透,卻又可以維持長時間妝效的單品。

3.GIORGIO ARMANI 完美絲絨水慕斯粉底

靈感將伸展台上最奢華頂級的「雲絲絨」布料幻化為粉底概念,讓肌膚彷彿穿上完美無瑕的奢華絲絨布緞,展現無懈可擊的時尚奢華氣勢!獨特「水慕斯」質地,一抹質地轉換,肌膚猶如瞬間穿上完美無瑕般的高級訂製服;獨家「超時持妝科技」能維持長達16小時的持久妝效。

