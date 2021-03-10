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閨蜜都會羨慕的好肌膚！這靠這3款「零負評」粉底液打造

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記者李薇／台北報導

在春夏季節，很多品牌紛紛推出了新的粉底液，像是肌膚之鑰、MAKE UP FOR EVER、GIORGIO ARMANI，每一款都有它特別厲害的地方，想要有光澤感的也有、想要霧面質感的也有，可以滿足底妝控的需求。

1.肌膚之鑰 恆潤光采粉凝露

▲肌膚之鑰,MAKE UP FOR EVER,GIORGIO ARMANI,粉底,粉底液,彩妝。（圖／品牌提供）

有別於去年7月上市，同為養膚型的霧光粉底，本次全新 #鑽光粉底 添加水鑽養膚複合配方，將滿滿的保濕精華成分注入，質地加倍水潤，妝容24H璀璨、服貼、保濕，塗抹在肌膚就像戴上奢華的珠寶，可以打造出光彩耀人的肌膚妝效。

2.MAKE UP FOR EVER 水肌光粉底液

▲肌膚之鑰,MAKE UP FOR EVER,GIORGIO ARMANI,粉底,粉底液,彩妝。（圖／品牌提供）

可以打造自然水感的肌膚妝效，94%天然成分，裡面添加白牡丹萃取、78%綠茶水、維他命E、甘油等成分，可以幫助肌膚打造出服貼的妝容，24小時完美控油，算是相當輕透，卻又可以維持長時間妝效的單品。

3.GIORGIO ARMANI 完美絲絨水慕斯粉底

▲肌膚之鑰,MAKE UP FOR EVER,GIORGIO ARMANI,粉底,粉底液,彩妝。（圖／品牌提供）

靈感將伸展台上最奢華頂級的「雲絲絨」布料幻化為粉底概念，讓肌膚彷彿穿上完美無瑕的奢華絲絨布緞，展現無懈可擊的時尚奢華氣勢！獨特「水慕斯」質地，一抹質地轉換，肌膚猶如瞬間穿上完美無瑕般的高級訂製服；獨家「超時持妝科技」能維持長達16小時的持久妝效。 

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關鍵字：

肌膚之鑰, MAKE UP FOR EVER, GIORGIO ARMANI, 粉底, 粉底液, 彩妝

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