「38婦女節」美妝優惠懶人包！DR.WU買1送2、ETUDE組低49折再抽Dyson

記者張毓容／綜合報導

為歡慶即將到來的三八國際婦女節，許多美妝品牌推出限定優惠活動，讓愛美的女生都能輕鬆變美變漂亮，像是醫美保養品牌DR.WU與3大電商推出獨家限定優惠組，最低5折起；而人氣韓系美妝ETUDE、日本保養品牌資生堂怡麗絲爾也分別推出限定折扣和優惠組，更有機會抽中市價破萬的Dyson直捲髮造型器。

資生堂怡麗絲爾



日本銷售第一的抗老品牌怡麗絲爾與資生堂集團美妝網站watashi+攜手推出女人節活動，即日起至3/15，不僅有明天商品沾數優惠組合，更享全站LINE Points 12%回饋，還特別加入拿下日本眾多美妝大賞的3月新品「AI小白金」彈潤時控精粹，一次買齊超強新品＋經典品。

▲怡麗絲爾 彈潤時控精粹 入門組。



彈潤時控精粹入門組以優惠NT$2,000即可購得，等於買彈潤時控精粹正貨（40ml），就送彈潤保濕乳18ml、多效彈潤美肌乳T+ 5ml、彈潤超抗皺眼唇精華乳2g。

▲怡麗絲爾 彈潤時控精粹 澎湃組。



彈潤時控精粹40ml＋彈潤保濕水(清爽/滋潤) 170ml的澎派組特價NT$3,050，還加送淨白柔膚水18ml、彈潤保濕乳18ml、多效彈潤美肌乳T 5ml、淨白柔膚乳18ml、彈潤超抗皺眼唇精華乳2g。

▲怡麗絲爾 彈潤時控精粹 豪禮組。



一次打包水乳精華的豪禮組則是內含彈潤時控精粹40ml＋彈潤保濕水(清爽/滋潤) 170ml＋彈潤保濕乳(清爽/滋潤) 130ml，加送淨白柔膚水18ml、彈潤保濕乳18ml、多效彈潤美肌乳T+ 5ml、淨白柔膚乳18ml、彈潤超抗皺眼唇精華乳2g、時控手提袋x1。



DR.WU



醫美保養品牌DR.WU首度攜手Yahoo、momo、蝦皮等三大電商，加上品牌官網共4大平台，分別推出不同獨家限定版明星品優惠組，活動期間內5折起；此外，年初剛推出的好評抗老新品「超逆齡修復精華霜」與「超逆齡多肽修復眼霜」也首次推出限時優惠，限量最低價NT$1,275起，想嚐鮮的人趁這時買正好。

▲DR.WU 換季必備保濕組。



Momo獨家限定的「換季必備保濕組」內含DR.WU玻尿酸保濕精華15ml與DR.WU 10%菸鹼醯胺B5舒緩精華30ml，原價NT$2,650，特價NT$1,338。

▲DR.WU 2%神經醯胺精華。



Yahoo獨家限定的「2%神經醯胺精華」30ml加大版則是以6折優惠價就能帶回家，可快速潤澤肌底，幫助改善乾癢脫屑，原價NT$1,800，特價NT$1,080。

▲DR.WU 經典保濕買1送2組。



蝦皮獨家限定的「經典保濕買1送2組」內含DR.WU玻尿酸保濕精華液30ml＋DR.WU玻尿酸保濕化妝水150ml*2，原價NT$3,200，特價NT$1,600。

▲DR.WU 角鯊保濕修復組。



DR.WU官網獨家限定的「角鯊保濕修復組」則是一次打包熱賣品，包含DR.WU玻尿酸保濕精華化妝水、DR.WU角鯊潤澤修復精華和DR.WU玻尿酸保濕精華乳，補水補油一次搞定，原價NT$2,650，特價NT$1,590。

ETUDE



人氣韓系美妝品牌ETUDE配合momo「38女神節」登場，除了獻上全通路最低49折，連2月剛上市的話題新品HERSHEY’S KISSE系列也加入折扣行列單品7折。

▲HERSHEY’S KISSE系列單品也列入折扣行列。

ETUDE更首度與Dyson攜手合作推出獨家優惠活動，凡購買ETUDE商品即可以限定優惠價NT$12,900購買Dyson airwrap 造型器旗艦款(原價NT$17,600)或corrale 直捲髮造型器(原價NT$16,600)；而購買Dyson髮器類商品即可以全台最低價NT$499加購ETUDE HERSHEY’S KISSE玩轉色彩四色眼彩盤（原價NT$790）或NT$239加購ETUDE HERSHEY’S KISSE巧克力慕斯唇釉（原價NNT$380），還有保養、底妝、清潔類等多達數十種明星商品能享有52折起的夢幻價格。

▲購買Dyson可用超划算優惠價加購HERSHEY’S KISSE系列眼影或唇釉。

還有3重滿額贈活動，消費滿NT$799起即可獲得「訴說心語眼影」、「絕無色限唇釉」或「SWEET AS KISS甜甜巧克力口罩」盒裝。此外，即日起至3/14期間更同步推出抽抽樂，買ETUDE商品即可參加抽獎，有機會可獲得Dyson corrale 直捲髮造型器(市值NT$16,600)，或購買Dyson髮器類商品可參加ETUDE韓系彩妝正貨大禮包(市值NT$2,660)抽獎，經典與新品通通包回家。

▲消費滿NT$799起還有正貨滿額贈。

►2021最夯「柔霧光底妝」！YSL星空氣墊美翻、GA水慕斯推3款新色



►網喊：美哭必收！雅詩蘭黛#420花瓣頰彩、香奈兒持色唇萃新色「草莓奶茶」



►Jisoo個性捲髮配微醺妝大展女神氣場 搶穿Dior 2021秋裝成為全球大使