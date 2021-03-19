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用ZARA、小CK搭出春天高級感！必備粉嫩格紋、編織　不花大錢照樣美翻

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記者王蓁蓁 / 綜合報導

ZARA、CHARLES & KEITH（簡稱小CK）、Sandro、Maje.....等都是小資族們日常最愛購入的輕奢品牌，在邁入春意盎然之際，它們也默默的新增了許多春季必備的元素，《ET FASHION》整理出多款詢問度超高單品，快來為你的春天衣櫃尋找靈感吧！

格紋

▲從平價時尚穿出高奢質感 。（圖／翻攝品牌官網）

▲Maje薰衣草格紋針織外套，NT$ 9,050 ; 薰衣草格紋針織短裙，NT$ 6,960。（圖 / 品牌提供）

帶點復古又甜美風格的格紋，是春天裡女孩們必收的單品，像是來自巴黎的輕奢侈品牌Maje，延續近年大勢的薰衣草粉紫色，打造柔軟舒適的針織格紋外套，浪漫優雅的風格，隨興搭配小白鞋就能穿出青春少女感。

▲從平價時尚穿出高奢質感 。（圖／翻攝品牌官網）

▲從平價時尚穿出高奢質感 。（圖／翻攝品牌官網）

▲ZARA粉色格紋上衣，NT$ 1,190 ; 粉色格紋喇叭褲，NT$ 1,290。（圖 / 翻攝品牌官網）

ZARA則是以輕盈的棉麻材質帶來粉嫩的格紋套裝，俐落的褲裝增添率性感，悄悄露出腰身的短版上衣，讓整體層次更加多樣。

▲從平價時尚穿出高奢質感 。（圖／翻攝品牌官網）

▲從平價時尚穿出高奢質感 。（圖／翻攝品牌官網）

▲CHARLES & KEITH 繫踝綁帶格紋鞋，NT$1,690。（圖 / 品牌提供）

新加坡鞋履配件品牌小CK在這季帶來了復古粗跟的綁帶格紋鞋，彷彿芭蕾舞鞋的綁帶設計，展現甜美的女孩風格，散發懷舊氣息的同時，又因鮮明風格令人印象深刻。

花朵

▲從平價時尚穿出高奢質感 。（圖／翻攝品牌官網）

▲從平價時尚穿出高奢質感 。（圖／翻攝品牌官網）

▲ZARA 花卉印花洋裝，NT$ 1,990。（圖 / 翻攝品牌官網）

春天絕對少不了的「花花」元素，從服裝到包款都不想放過，尤其是花朵洋裝，簡直懶女孩們必備，一套上身就可以馬上出門，柔軟又涼爽的布料，到了夏天還是可以繼續穿搭。

▲從平價時尚穿出高奢質感 。（圖／翻攝品牌官網）

▲從平價時尚穿出高奢質感 。（圖／翻攝品牌官網）

▲ZARA雛菊壓克力胸針，NT$490。（圖 / 翻攝品牌官網）

若是不想過多的印花上身也沒關係，ZARA結合透視的壓克力材質，打造出可以墜在服飾、或包上的花朵胸針，果凍般的模樣甜美又清新。

▲從平價時尚穿出高奢質感 。（圖／翻攝品牌官網）

▲Sandro小雛菊牛仔褲。（圖 / 品牌提供）

▲從平價時尚穿出高奢質感 。（圖／翻攝品牌官網）

▲Sandro印花牛仔短褲，NT$ 6,730。（圖 / 品牌提供）

來自法國的Sandro，每季都帶來濃郁的法式浪漫，在率性的丹寧單品綴上一朵朵的花兒，水洗的淺色牛仔褲印上可愛的小雛菊，復古的高腰褲則以印花方式呈現，讓花花單品同樣可以很有個性。

編織

▲從平價時尚穿出高奢質感 。（圖／翻攝品牌官網）

▲從平價時尚穿出高奢質感 。（圖／翻攝品牌官網）

▲ZARA 鏤空編織托特包，NT$ 990。（圖 / 翻攝品牌官網）

充滿度假風情的編織包，能在簡約的搭配中做出細節變化，也是近年KOL們最常曬出的配件之一，ZARA的鏤空編織托特包，以療癒的奶茶色呈現，飾上朵朵雛菊增添活力，內裡貼心附上束口袋，不用怕口紅等小物從包包縫隙掉出來。

▲從平價時尚穿出高奢質感 。（圖／翻攝品牌官網）

▲從平價時尚穿出高奢質感 。（圖／翻攝品牌官網）

▲ZARA 寶寶藍的編織高跟鞋，NT$ 1,490。（圖 / 翻攝品牌官網）

▲從平價時尚穿出高奢質感 。（圖／翻攝品牌官網）

▲CHARLES & KEITH 編織穆勒鞋，NT$1,690。(圖 / 品牌提供）

ZARA寶寶藍的編織高跟鞋，尖頭設計可以延伸腿部比例，綁帶設計除了增添女人韻味，還能藉由綁在長褲上來製造穿搭變化 ; 若是不習慣細跟高跟鞋，小CK有粗跟的編織穆勒鞋，鏤空細節不分季節都能搭配。

▲從平價時尚穿出高奢質感 。（圖／翻攝品牌官網）

▲CHARLES & KEITH 編織鍊條包，NT$2,590。(圖 / 品牌提供）

簡約的舒適穿搭早已成為近年主流，有著自然感的小CK編織鍊包，搭配低飽和的中性色調，僅是背上身就能療癒人心，且依然實用，不怕「廢」，最重要的是不到3000元就能入手，小資族們心動也不會荷包破洞。

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關鍵字：

ZARA, 小CK, Sandro, Maje, Loro Piana, 輕奢侈

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