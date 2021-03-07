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Kobe大女兒正式進軍名模圈！以180公分之姿當哈蒂德姐妹花同門師妹

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記者王則絲／台北報導

距離NBA傳奇球星柯比布萊恩（Kobe Bryant）與二女兒因直升機失事意外過世已超過一年時間，如今想起依然令全球粉絲十分痛心，不過令人欣慰的是，Kobe的妻子與女兒們都很努力的生活。Kobe今年剛滿18歲的大女兒娜塔莉（Natalia Bryant），於近日宣布將正式進入模特兒圈，並已與IMG Models經紀公司簽約，成為知名超模姐妹花吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）、貝拉哈蒂德（Bella Hadid）的同門師妹。

▲Kobe大女兒出道當模特。（圖／翻攝自ＩＧ）

▲Kobe大女兒出道當模特。（圖／翻攝自ＩＧ）

▲Kobe 大女兒剛滿18歲，已有180高分驚人的身高。（圖／翻攝自IG@nataliabryant）

Kobe的大女兒娜塔莉擁有180公分的高挑身材，遺傳到爸爸的身高優勢，五官則神似媽媽，不像二女兒Gigi一樣對籃球懷有熱情與天賦，娜塔莉則是在高中時曾當過排球運動員。

除了擅長運動，這回驚喜宣布進軍模特兒界，她也提到：「我從小就對時尚很感興趣，並且熱愛時尚產業，自我有記憶以來就是想成為一名模特。」簽約經紀公司IMG Models的副總裁Maja Chiesi也表示：「第一次見面就對她（娜塔莉）的美麗和天份感到震驚，很榮幸可以和她一起建構模特兒事業，希望她可以在這裡展現多元的樣貌。」娜塔莉的母親更是自豪的在IG上轉貼分享：「我替妳感到無比開心，我非常愛你。」

▲Kobe大女兒出道當模特。（圖／翻攝自ＩＧ）

▲娜塔莉正式宣布與IMG Models公司簽約。（圖／翻攝自IG@nataliabryant）

只不過難免人紅是非多，消息公布之後，網路上開始出現一些酸民，攻擊娜塔莉的長相，認為她五官普通，甚至質疑她是否靠關係、或是靠後台硬才得以簽約的，種種酸言酸語摻雜評論中，不過絕大多數的粉絲們還是給予大大的支持，希望娜塔莉能堅定往夢想前進。

▲Kobe大女兒出道當模特。（圖／翻攝自ＩＧ）

▲消息一出，有不少網友以酸言攻擊。（圖／翻攝自IG@nataliabryant）

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關鍵字：

Kobe大女兒, Kobe Bryant, Natalia Bryant, 娜塔莉, 模特, IMG Models

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