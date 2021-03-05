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許光漢逛FENDI自曝「每天都是情人節」　陳昊森認了在家只穿四角褲

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記者鮑璿安／台北報導

FENDI在微風南山開設男裝快閃店，於今（5日）請到藝人許光漢與陳昊森站台，兩大男神罕見齊聚一堂，被問到即將到來的情人節會如何度過，許光漢拋出神回應：「不會特別慶祝，我屬於盡量把每天都當成情人節的類型。」陳昊森也不甘示弱，特別燙了新髮型比帥，一頭長捲髮相當吸睛，讓他直呼超喜歡。

▲▼ 許光漢、陳昊森、李齊出席FENDI 微風南山男裝快閃店 開幕酒會。（圖／記者張一中攝）

▲▼ 許光漢、陳昊森、李齊出席FENDI 微風南山男裝快閃店 開幕酒會。（圖／記者張一中攝）

▲許光漢以一身「聚光燈效果」西裝亮相 FENDI 微風南山快閃店。（圖／記者張一中攝）

許光漢今日以一身「聚光燈效果」西裝亮相，他提到這是設計師在疫情期間居家產生的靈感：「有種渲染光的感覺，快閃店裡很多衣服我都很喜歡。」恰巧許光漢近期忙於工作兩岸來回飛，對居家隔離有不少心得，他說連續14天都在看影集，但居家時有什麼特別造型？許光漢表示自己大多以棉褲跟棉上衣為主，「我在家穿很簡單，就是寬鬆舒服的感覺。」

許光漢更分享最近想買的是包包和衣服，有看到喜歡就會下手，但他也相當實際表示：「我會看衣服如果可以穿兩三次以上就會買，比較喜歡大包包，因為有時候太小放不下東西。」而即將到來的白色情人節，若有另一半會如何安排？許光漢拋出暖男金句，他說：「不會特別慶祝，我屬於盡量把每天都當成情人節的類型。」

▲▼許光漢、陳昊森、李齊出席FENDI 微風南山男裝快閃店 開幕酒會。（圖／記者張一中攝）

▲▼許光漢、陳昊森、李齊出席FENDI 微風南山男裝快閃店 開幕酒會。（圖／記者張一中攝）

▲陳昊森此次換上大紅西裝與一頭捲髮新造型亮相。（圖／記者張一中攝）

陳昊森此次換上大紅西裝與一頭捲髮新造型亮相，因為接下來的角色需要長頭髮，所以在過年時就去燙了捲髮，陳昊森藏不住對新造型的喜愛，直呼：「我超愛！剛用完的時候跟設計師一看就覺得來到了羅馬。」而快閃店內最推薦什麼單品？陳昊森與許光漢眼光神似，他最愛大包包，新款Peekaboo的可拆式內襯像是買了兩個包，還有分大小尺寸對男生來講很方便。

▲▼ FENDI。（圖／品牌提供）

▲許光漢（左）、陳昊森同框。（圖／品牌提供）

陳昊森更大爆料自己在家的穿著，「春夏比較熱的話就是四角褲，四角褲搭配背心。」但如果外送來的時候，就會套一件外套，陳昊森說自己遇過外送來的時候穿背心的窘境，雙方都很不知所措。

▲▼ FENDI。（圖／品牌提供）

▲FENDI 微風南山快閃店即日起至6月28日。（圖／品牌提供）

FENDI 微風南山快閃店即日起至6月28日，除了提供春夏系列男裝之外，店內以明亮色彩搭配櫥窗打造家庭氛圍，呼應系列單品，像是刺繡居家服與喇叭外衣的鮮明組合，讓人在家穿著更為舒適；另也有各種尺寸的Peekaboo I seeU包款以及腰包等品項挑選。

關鍵字：

許光漢, 陳昊森, 想見你, FENDI, 微風南山

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