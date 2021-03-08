調查最讓男生心動的IG美照類型TOP5　寵物合照必讚、第一名出乎意料

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女孩們愛拍美照上傳Instagram，除了是紀錄生活的一種方式，同時也希望能藉此吸引大家的注意力，尤其是單身的女孩，目標更是希望能勾住異性的目光，近期韓國就有一項調查，針對男生們在社群上，看到異性拍攝什麼樣類型的照片會想按讚、回應，甚至感到心動，進而作出統計，以下一起來看看調查結果TOP5。

TOP5：生日照

少女們之間特別喜歡為彼此辦生日派對，慶祝生日派對其中一個重大環節，就是要為精心打扮的壽星拍出最美的照片，任誰捧著蛋糕的模樣，都會像是小公主一樣可愛，發在社群上絕對漂亮吸睛，而且也能讓任何人都有機會和你說聲生日快樂。

TOP4：燦笑照

開心的露齒笑能給人開朗、好親近的感覺，同時也是燦爛的笑容最有感染力，看到你的照片彷彿心情也跟著好起來，所以尤其是牙齒漂亮的女孩們，更不要吝嗇於開口大笑！

TOP3：自然捕捉的照片

在男生的眼中，刻意擺Pose的生硬照片即使是好看的，似乎也比不上自然捕捉的照片，像是在移動瞬間捕捉到的回眸、飄逸長髮，或是沒看鏡頭做著自己的事的模樣，感覺都更自然、真實得多。

TOP2：寵物合照

與寵物的合照，不只是女孩們愛拍，男孩們也超愛看！家中有飼養貓貓狗狗，就能給人一種擅於照顧人的形象，再拍下與寵物感情很好的模樣，看起來又更溫柔了，且大部分的人也都會覺得「喜歡小動物的人都不會是壞人」。

TOP1：看展覽氣質照

在針對韓國男生的調查中，第一名結果出乎意料，原來男孩們喜歡女孩們去博物館、美術館、畫廊看展覽的意境照，或是到很有文藝氣息的地方，享受愜意氛圍的模樣，大大勝過一般的逛街、吃飯、網美景點照。