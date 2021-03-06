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7個「早晨壞習慣」讓你毀掉一天　原來洗熱水澡會更睏　

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▲▼７個早晨壞習慣。（圖／Ｕｎｓｐｌａｓｈ）

▲７個小到不行的習慣，讓人發睏更焦慮。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

大家都說成功人士都很會善用晨間時光，那你呢？日前網路上討論度破表的7個足以毀掉你一天的早晨習慣，讓人看了猛點頭，不少網友更大笑自首：說的好像都是我！

▲▼７個早晨壞習慣。（圖／Ｕｎｓｐｌａｓｈ）

#一起床就看手機

若你一起床就滑手機，看訊息、回訊息，這樣容易產生壓力和焦慮，若是看到不好的消息，會讓人一整天都提不起勁。

#按下鬧鐘繼續睡

很多人早上聽到鬧鈴響，多半都會先按然後再睡一下，但這樣的模式會打亂你的睡眠周期，平均來說一個睡眠周期約90分鐘，當你入睡時間不夠又被叫醒，這樣一來會使周期紊亂，一整天都會處於昏沉狀態。

▲▼７個早晨壞習慣。（圖／Ｕｎｓｐｌａｓｈ）

#起床沒喝溫水

起床沒喝溫水可就虧大了，我們都知道早晨空腹喝溫水好處多多，一來能幫助腸胃蠕動，再來是提神醒腦，再來更能幫助體內新陳代謝，降低血液濃度，避免血壓升高。

#不摺棉被也不換睡衣

睡醒將床鋪摺好、換下睡衣是很有儀式感的動作，當早晨就處理好一件事情，潛意識會對今天的公仄特別有信心。

▲▼７個早晨壞習慣。（圖／Ｕｎｓｐｌａｓｈ）

#早餐隨便吃

吃錯早餐不僅會變胖，更有可能影響工作效率，許多人早餐喜歡吃麵包或甜甜圈，吃進澱粉後，血糖快速上升讓人昏昏欲睡，消化後血糖又快速下降，又讓人食慾大開。

#不開窗戶

早上開窗迎接陽光，甚至呼吸新鮮空氣都很能幫助頭腦清醒，當光線進到房間，有助喚醒血清素，血清素越多，大腦反應更為靈活。

▲▼７個早晨壞習慣。（圖／Ｕｎｓｐｌａｓｈ）

#喜歡沖熱水澡

有人喜歡早上洗澡淋浴，尤其是洗個熱水澡更讓人更有精神，根據研究顯示，熱水會使肌肉放鬆，甚至是降低心率，越來越睏.，如果真的想洗，溫水澡或是冷水澡的提神效果都不錯。

►情緒寫臉上是大忌！職場上「5種人」別當， 被扯後腿還不自知

關鍵字：

晨間, 習慣, 早晨

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