巴黎時裝周／愛馬仕爆款包曝光直播　 LOEWE巨大手環、「棉被外套」圈粉

▲愛馬仕發表2021秋冬女裝。(影/品牌提供)

記者林明瑋 / 台北報導

1年來因為疫情許多事情需要轉彎、改變型態,時裝周就是例子。2021秋冬巴黎時裝周正在進行,台灣時間3月6日晚上9點半,輪到HERMES(愛馬仕)登場,最新包款、配件也將隨著服裝系列揭曉。已發表的LOEWE用結構性強烈的服裝、浮誇的大手環圈粉,ISSEY MIYAKE則再度用布料與剪裁令人驚豔,少了現場觀眾的服裝周,話題依然滿分。

2021秋冬愛馬仕的一大特色,是同時在巴黎、紐約、上海3個城市走秀或表演,橫跨歐、美、亞3洲,不能到現場也感覺親近,點進上方直播連結,就像坐在現場第一排,看得清楚又仔細。

▲愛馬仕2021秋冬女裝系列預告。(圖/品牌提供、翻攝愛馬仕IG)

愛馬仕向來洗鍊優雅,以獨到的手法展現不拘泥造作的風情,從發布的2021秋冬女裝秀預告照片中,看到了幾個人穿著柔軟質料洋裝、高領衫,開衩的裙襬下露出長靴,充滿力量的舞動著,搶先曝光的線索中,還沒見到包包,會有什麼新款,再忍一下就會看到。

台灣時間3月6日晚上9點半,愛馬仕的2021秋冬女裝會在紐約第七軍團槍械庫、巴黎共和國衛隊總部,以及上海的愛馬仕之家聯合演出,記得看直播,身歷其境、沈浸其中,享受與全球同步的樂趣,也看到最新的創意與設計。

▲LOEWE「棉被感」的絎縫大衣極具張力。

▲LOEWE大手環讓人一眼被吸住。

▲LOEWE標誌鏤空成為包款,很有效果。

巴黎時裝周如火如荼,剛發表的LOEWE將線條與色彩盡情放大,輪廓極具張力,例如很有「棉被感」的絎縫大衣、放大的流蘇,創意總監Jonathan Anderson以鮮艷搶眼的「電光色調」、大面積的幾何形狀,以及硬挺卻又婀娜、尖角與弧線等交錯對比,創造出令人一眼被吸住的獨到印象。

LOEWE經典的Amazona包,用柔軟小牛皮與鮮豔顏色再度放火,Flamenco有超大尺寸、Puzzle以條紋圖案現身,還有全新的Goya垂蓋包、將品牌標誌變成鏤空的手袋,以及超大的手環、厚底粗跟穆勒鞋等配件,畫龍點睛的效果非凡。

▲LOEWE經典的Amazona包自1975年面世,至今46年,經常變奏、小改款,永遠保持新意。

ISSEY MIYAKE(三宅一生)的色彩與幾何感也同樣鮮明,但不同於LOEWE的大鳴大放,以「As the Way It Comes to Be」為主題,散發出慣有的靜謐與禪意。整套服裝是同一種顏色,從開場的黑、自然大地的棕色、咖啡,到亮麗一些的紫紅,讓人不自覺地留下深刻印象。各種形狀與顏色的石頭,則是從大秀邀請函就透出端倪的元素,果然體現在服裝印花中,沉靜又有力量。

▲ISSEY MIYAKE的布料效果,永遠令人驚嘆。

▲ISSEY MIYAKE即便彩色,也有靜謐感。

