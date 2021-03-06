巴黎時裝周／愛馬仕爆款包曝光直播　 LOEWE巨大手環、「棉被外套」圈粉

▲愛馬仕發表2021秋冬女裝。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

1年來因為疫情許多事情需要轉彎、改變型態，時裝周就是例子。2021秋冬巴黎時裝周正在進行，台灣時間3月6日晚上9點半，輪到HERMES（愛馬仕）登場，最新包款、配件也將隨著服裝系列揭曉。已發表的LOEWE用結構性強烈的服裝、浮誇的大手環圈粉，ISSEY MIYAKE則再度用布料與剪裁令人驚豔，少了現場觀眾的服裝周，話題依然滿分。

2021秋冬愛馬仕的一大特色，是同時在巴黎、紐約、上海3個城市走秀或表演，橫跨歐、美、亞3洲，不能到現場也感覺親近，點進上方直播連結，就像坐在現場第一排，看得清楚又仔細。

▲愛馬仕2021秋冬女裝系列預告。（圖／品牌提供、翻攝愛馬仕IG）

愛馬仕向來洗鍊優雅，以獨到的手法展現不拘泥造作的風情，從發布的2021秋冬女裝秀預告照片中，看到了幾個人穿著柔軟質料洋裝、高領衫，開衩的裙襬下露出長靴，充滿力量的舞動著，搶先曝光的線索中，還沒見到包包，會有什麼新款，再忍一下就會看到。

台灣時間3月6日晚上9點半，愛馬仕的2021秋冬女裝會在紐約第七軍團槍械庫、巴黎共和國衛隊總部，以及上海的愛馬仕之家聯合演出，記得看直播，身歷其境、沈浸其中，享受與全球同步的樂趣，也看到最新的創意與設計。

▲LOEWE「棉被感」的絎縫大衣極具張力。

▲LOEWE大手環讓人一眼被吸住。

▲LOEWE標誌鏤空成為包款，很有效果。

巴黎時裝周如火如荼，剛發表的LOEWE將線條與色彩盡情放大，輪廓極具張力，例如很有「棉被感」的絎縫大衣、放大的流蘇，創意總監Jonathan Anderson以鮮艷搶眼的「電光色調」、大面積的幾何形狀，以及硬挺卻又婀娜、尖角與弧線等交錯對比，創造出令人一眼被吸住的獨到印象。

LOEWE經典的Amazona包，用柔軟小牛皮與鮮豔顏色再度放火，Flamenco有超大尺寸、Puzzle以條紋圖案現身，還有全新的Goya垂蓋包、將品牌標誌變成鏤空的手袋，以及超大的手環、厚底粗跟穆勒鞋等配件，畫龍點睛的效果非凡。

▲LOEWE經典的Amazona包自1975年面世，至今46年，經常變奏、小改款，永遠保持新意。

ISSEY MIYAKE（三宅一生）的色彩與幾何感也同樣鮮明，但不同於LOEWE的大鳴大放，以「As the Way It Comes to Be」為主題，散發出慣有的靜謐與禪意。整套服裝是同一種顏色，從開場的黑、自然大地的棕色、咖啡，到亮麗一些的紫紅，讓人不自覺地留下深刻印象。各種形狀與顏色的石頭，則是從大秀邀請函就透出端倪的元素，果然體現在服裝印花中，沉靜又有力量。

▲ISSEY MIYAKE的布料效果，永遠令人驚嘆。

▲ISSEY MIYAKE即便彩色，也有靜謐感。

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