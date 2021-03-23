學生帽、紅書包秒變身為《櫻桃小丸子》！還有三款可愛長襪助攻穿搭

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品牌STAYREAL時常攜手經典卡通打造一系列聯名商品，像是先前的小小兵、頑皮豹以及史努比系列都大受歡迎，這次便與同樣家喻戶曉的《櫻桃小丸子》合作推出許多單品，無論是服飾、配件還是造型包款都應有盡有，每一款都好燒讓人看了好想通通丟進購物車。

此次聯名商品就是要把大家都改造成小丸子本人，這款鐘形帽設計靈感來自小丸子的招牌學生帽，戴上去彷彿自己就是日本的小學生既復古又可愛，不僅配色、形狀很像，就連帽身也附有小丸子頭像刺繡以及字樣，讓你直接變成小丸子本人。

▲STAYREAL X 《櫻桃小丸子》聯名系列推出眾多單品。（圖／翻攝自stayreal，下同）

除了學生帽以外最有記憶點的絕對就是這款小丸子側背包，以高質感的皮料搭配紅色的側背帶，100％還原了小丸子與朋友們的上學日常，加上包包下方電繡的小丸子圖案以及可拆式的造型大頭吊飾，這個包包絕對能成為你的史上最強COSPLAY配件之一。

寬鬆的T恤堪稱穿搭神配件，無論個性風還是可愛俏皮風通通都適合，此系列聯名推出多款不同造型風格的服飾，不僅有佈滿角色大頭圖樣的寬版TEE、戴墨鏡的酷炫小丸子帽TEE或是暗黑搖滾系列的樣式通通都有，讓大家盡情挑選最適合自己風格的服飾。

其中，此系列CP值之首非這兩款莫屬！小丸子大頭造型零錢包以及長襪，前者將呆萌的小丸子做成了側背小零錢包，不要小看它小巧可愛的模樣容量同樣很足夠，無論是手機、零錢還是鈔票通通都能輕鬆幫你收納；而後者則是打造兩款不同配色花紋的長襪，除了以小丸子代表圖樣為題以外，更採以經典的代表色黃色以及低調的米色作為底色，整雙襪子設計感足夠既俏皮又時尚。

▲小丸子大頭零錢包與長襪。（圖／品牌提供）



若喜歡卡通彩繪風的長襪，絕對不能錯過日本品牌推出的這系列寶可夢主題長襪，無論是經典的基本角色皮卡丘、可達鴨、喵喵等還是軟萌系列的百變怪和卡比獸都有，不管哪一款都以角色的代表色打造出專屬於該角色獨一無二的造型長襪，款式多元讓粉絲們可以依各自派別挑選、支持自己喜愛的角色再也不用爭論誰才是可愛教主。

▲日本推出寶可夢系列造型長襪，款式多達數十款，讓大家可以選購自己喜愛的角色。（圖／翻攝自fashion-press.net，下同）

全系列都以相當舒適的質地製作而成，透過高密度的編織技術打造具有光滑性且耐用的造型可愛長襪，另外由於大小設計為22.5公分至27.5公分的自由尺碼並搭配高彈性材質因此男女皆適用，情侶也可以作為送給對方的禮物。

▲質地舒適、高彈性的長襪無論是自用還是送禮都是相當不錯的選擇。

另外，CONVERSE的粉絲有福了！日本襪子品牌MARCOMONDE與CONVERSE攜手推出這款限定聯名長襪，以灰、白、米三個基本色調打造而成既低調又高調的長襪，加上大大的經典星星刺繡整個CONVERSE味飄香，以及襪頭上一整圈的跳色點綴這款保證讓粉絲們愛不釋手。

▲CONVERSE推出聯名款長襪，簡約設計讓穿搭更簡單。（圖／翻攝自converse.co.jp）

相信很多人常常很苦惱於如何百變帆布鞋的穿搭，這款長襪的推出肯定解決了不少人的穿搭瓶頸，不但能讓人一眼就認出你是忠心耿耿的CONVERSE鐵粉，整體視覺效果也是相當不錯。

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