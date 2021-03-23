fb ig video ETtoday search mobile

學生帽、紅書包秒變身為《櫻桃小丸子》！還有三款可愛長襪助攻穿搭

>

編輯／ChiNg

品牌STAYREAL時常攜手經典卡通打造一系列聯名商品，像是先前的小小兵、頑皮豹以及史努比系列都大受歡迎，這次便與同樣家喻戶曉的《櫻桃小丸子》合作推出許多單品，無論是服飾、配件還是造型包款都應有盡有，每一款都好燒讓人看了好想通通丟進購物車。

此次聯名商品就是要把大家都改造成小丸子本人，這款鐘形帽設計靈感來自小丸子的招牌學生帽，戴上去彷彿自己就是日本的小學生既復古又可愛，不僅配色、形狀很像，就連帽身也附有小丸子頭像刺繡以及字樣，讓你直接變成小丸子本人。

▲▼STAYREAL X 櫻桃小丸子。（圖／翻攝自store.istayreal.com）

▲STAYREAL X 《櫻桃小丸子》聯名系列推出眾多單品。（圖／翻攝自stayreal，下同）

除了學生帽以外最有記憶點的絕對就是這款小丸子側背包，以高質感的皮料搭配紅色的側背帶，100％還原了小丸子與朋友們的上學日常，加上包包下方電繡的小丸子圖案以及可拆式的造型大頭吊飾，這個包包絕對能成為你的史上最強COSPLAY配件之一。

▲▼STAYREAL X 櫻桃小丸子。（圖／翻攝自store.istayreal.com）

寬鬆的T恤堪稱穿搭神配件，無論個性風還是可愛俏皮風通通都適合，此系列聯名推出多款不同造型風格的服飾，不僅有佈滿角色大頭圖樣的寬版TEE、戴墨鏡的酷炫小丸子帽TEE或是暗黑搖滾系列的樣式通通都有，讓大家盡情挑選最適合自己風格的服飾。

▲▼STAYREAL X 櫻桃小丸子。（圖／翻攝自store.istayreal.com）

其中，此系列CP值之首非這兩款莫屬！小丸子大頭造型零錢包以及長襪，前者將呆萌的小丸子做成了側背小零錢包，不要小看它小巧可愛的模樣容量同樣很足夠，無論是手機、零錢還是鈔票通通都能輕鬆幫你收納；而後者則是打造兩款不同配色花紋的長襪，除了以小丸子代表圖樣為題以外，更採以經典的代表色黃色以及低調的米色作為底色，整雙襪子設計感足夠既俏皮又時尚。 

▲STAYREAL 。（圖／翻攝自STAYREAL官網）

▲小丸子長襪 。（圖／品牌提供）▲小丸子長襪 。（圖／品牌提供）

▲小丸子長襪 。（圖／品牌提供）▲小丸子長襪 。（圖／品牌提供）

▲小丸子大頭零錢包與長襪。（圖／品牌提供）

若喜歡卡通彩繪風的長襪，絕對不能錯過日本品牌推出的這系列寶可夢主題長襪，無論是經典的基本角色皮卡丘、可達鴨、喵喵等還是軟萌系列的百變怪和卡比獸都有，不管哪一款都以角色的代表色打造出專屬於該角色獨一無二的造型長襪，款式多元讓粉絲們可以依各自派別挑選、支持自己喜愛的角色再也不用爭論誰才是可愛教主。

▲▼寶可夢長襪。（圖／翻攝自fashion-press.net）

▲日本推出寶可夢系列造型長襪，款式多達數十款，讓大家可以選購自己喜愛的角色。（圖／翻攝自fashion-press.net，下同）

全系列都以相當舒適的質地製作而成，透過高密度的編織技術打造具有光滑性且耐用的造型可愛長襪，另外由於大小設計為22.5公分至27.5公分的自由尺碼並搭配高彈性材質因此男女皆適用，情侶也可以作為送給對方的禮物。

▲▼寶可夢長襪。（圖／翻攝自fashion-press.net）

▲質地舒適、高彈性的長襪無論是自用還是送禮都是相當不錯的選擇。

另外，CONVERSE的粉絲有福了！日本襪子品牌MARCOMONDE與CONVERSE攜手推出這款限定聯名長襪，以灰、白、米三個基本色調打造而成既低調又高調的長襪，加上大大的經典星星刺繡整個CONVERSE味飄香，以及襪頭上一整圈的跳色點綴這款保證讓粉絲們愛不釋手。

▲▼Converse聯名長襪。（圖／翻攝自converse.co.jp）

▲CONVERSE推出聯名款長襪，簡約設計讓穿搭更簡單。（圖／翻攝自converse.co.jp）

相信很多人常常很苦惱於如何百變帆布鞋的穿搭，這款長襪的推出肯定解決了不少人的穿搭瓶頸，不但能讓人一眼就認出你是忠心耿耿的CONVERSE鐵粉，整體視覺效果也是相當不錯。

►「地表最長」小白鞋超誇張！adidas瘋狂聯名　到底誰會穿出門啊？

►BALENCIAGA推萬元「貼紙耳環」　像兒童手工藝的玩具風飾品正夯

關鍵字：

長襪, 穿搭, 卡通, 櫻桃小丸子, 寶可夢

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克3／22起連續5天買一送一　週日還有咖啡免費送

星巴克3／22起連續5天買一送一　週日還有咖啡免費送

Rosé懷裡的蒙面女竟是她！Lisa掰了妹妹頭　「露額頭計畫」近況曝光

Rosé懷裡的蒙面女竟是她！Lisa掰了妹妹頭　「露額頭計畫」近況曝光

99%的女生都做過！5個「愛情錯誤」別犯，難怪總是被分手

99%的女生都做過！5個「愛情錯誤」別犯，難怪總是被分手

差了21歲！木村光希濃妝露長腿擺拍　輸給孫藝真逆生長臉蛋 男生要有一雙「樂福鞋」！簡單穿出5種風格　配紳士帽和墨鏡超加分 Apple Watch S6特價快衝！不用抬手也能看清錶面　監測血氧超方便 小松菜奈根本人間香奈兒！白皙美背看光　「厭世眼神」超銷魂 日本專家揭「5大洗頭NG習慣」導致掉髮！最後一項超多女生都犯過 UNIQLO最新大使是「超大咖兒時巨星」！來台計劃曝光…網驚：變綠色 彰化員林美食TOP 10！男朋友早餐、圓仔冰搭燒麻糬　連在地人也朝聖

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面