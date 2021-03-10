高顏值包款TOP 4！巨大蝴蝶結包背出門秒吸睛、珍奶包超Q又實用

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穿搭日常的範圍包羅萬象，就連簡單一個包包的挑選都是學問，當服裝與配件的穿搭遇到瓶頸時，不如就從包包下手吧，高顏值的包款是不可或缺的配件之一同時也能成為最完美的點綴，下面四款推薦包款每一個都超吸睛讓你秒成為全場焦點。

＃巨大蝴蝶結包

蝴蝶結是Hello Kitty的經典配件，也因此成為許多女孩的夢幻穿搭元素之一，這款在小紅書上引起熱議的巨大蝴蝶結包不僅價格親民外觀更是奪目，共有紅、黑、白等多種款式供挑選馬上被網友瘋搶，帆布材質不但耐用也方便清潔，絕對是一款值得購入的單品。

▲巨大蝴蝶結包一推出網友馬上進行瘋搶。（圖／翻攝自小紅書＠不傾城的明媚與溫暖，下同）

這款巨大蝴蝶結包分為大、小兩個尺寸，可以依照個人需求及喜好挑選，斜背一個在身上看起來就像是禮服上的蝴蝶結既典雅又俏皮，同時散發出多種氣質與個性，CP值也太高；若喜歡小尺寸的也可以試試搭配洋裝，無論是手拿還是拎著都很顯可愛，這個蝴蝶結包簡直是穿搭神器喜歡的人千萬不要錯過。

▲除了基本的素色款也同步推出了多款格紋、線條造型樣式。

＃鵜鶘史努比包

深受大小朋友喜愛的史努比每次一推出新品便銷售一空，這次史努比發揮了創意將外型打造成《花生漫畫》中曾出現過的吉祥物「鵜鶘」，雖然只露過臉一次但特殊的造型早已在粉絲們心中留下深刻的印象，因此這次推出的這款鵜鶘史努比包可謂是帶著大家一起仔細複習漫畫中的點滴。

▲史努比被裝扮成花生漫畫中罕見的鵜鶘，這款包包既謎樣又可愛。（圖／翻攝自fashion-press.net，下同）

全系列共有兩種款式，分別以黑色素色款以及黑白條紋款為底色進行設計，不管何者都有掛上鵜鶘史努比玩偶，史努比的上身加上鳥類的黃色腳丫，這款看起來莫名有點像可愛小企鵝，不管是什麼生物都很惹人喜愛；除了玩偶包款以外，也同步推出了單隻的鵜鶘史努比絨毛玩偶，共有大小兩種尺寸，喜歡的話趕快搶購吧。

▲除了包包外，也提供單隻的玩偶供選購。

＃珍珠奶茶包

台灣的國粹除了麻將之外就是珍珠奶茶了，不管走到哪個國家總是惦記著它的美味，如此魅力無法擋的手搖被台灣品牌偏心倉庫做成了珍珠奶茶帆布包，全系列共有側背以及手提兩種尺寸，無論哪一款底色都是可口的奶茶色搭配一顆顆Ｑ彈甜膩的珍珠，讓人看了好想立馬買一杯來喝。

▲台灣品牌以珍珠奶茶為靈感設計出大小兩種尺寸的造型包款。（圖／翻攝自pinkoi.com，下同）

大尺寸款可容納水壺、雨傘甚至是A4大小的筆記本或書籍，而小尺寸款同樣可以放置手機、長夾等貴重物件，無論何者前方都有小口袋以及內側的大口袋方便大家收納小物件，另外也可將小尺寸款放入大尺寸內組合成一個完美的子母包，這款包不管是上學還是假日出門都很實用。

▲輕巧的小尺寸款同樣可以容納許多貴重物品，既可愛又實用。

＃大耳狗喜拿包

不管是Hello Kitty、美樂蒂還是庫洛米通通都曾相繼被日本品牌MAISON DE做成系列包款，而每次一上市都深受三麗鷗的粉絲們喜愛，這次則是以同樣高人氣的大耳狗為主角打造一系列的絨毛包與提袋，以夢幻的天藍色搭配俏皮的格紋蝴蝶結，逼真還原了大耳狗的形象，如此可愛的造型設計絕對深得各位鐵粉的心。

▲日本品牌推出大耳狗喜拿主題系列包款。（圖／翻攝自sgs109.com）

此系列包含了帆布手提袋以及迷你化妝包，並各自推出了不同角色樣式的款式供大家挑選，療癒的大耳狗讓人看了選擇障礙大爆發每一款都好想要。

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