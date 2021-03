五款夢幻小物增加儀式感！粉嫩星星牙膏刷完變成小仙女

編輯/ChiNg

所謂的儀式感就是將一件簡單的事情賦予意義,在平凡無奇的日常生活中找到一種新的方式去過日子,讓自己能享受片刻的美好或是更坦然的面對困境,其實生活中只需要細微的小改造便能打造讓人賞心悅目的儀式感,下面推薦五款居家療癒系列單品讓大家美化環境的同時也能放鬆心情。

#黑人星耀白雪絨花牙膏

小紅書最近引起熱議的便是這款由知名品牌黑人牙膏推出的黑人星耀白雪絨花牙膏,只需要輕輕一擠便能看到如星宿般閃耀的夢幻牙膏,散發出珍珠光澤的粉嫩色調膏體加上白色閃爍動人的小星星造型,這款絕美牙膏簡直是美人魚的專利,浮誇漂亮的外型絕對能讓大家都愛上刷牙。

▲夢幻繽紛的星星牙膏刷完直接變成小仙女。(圖/翻攝自小紅書@是橘皮)

#貓耳眼藥水

家中若有飼養寵物便需要備有眼藥水以免突然過敏的不時之需,日本品牌樂敦眼藥水於推特發表將「以毒攻毒」推出貓耳造型的眼藥水,就算再害怕過敏也要堅持使用主子造型的眼藥水。其實目前商品尚未實體化,但官方已於官網舉辦選拔活動邀請大家積極投稿自己家中貓老大的照片便有機會成為商品的造型樣式,活動將於四月開始進行為期一個月的徵選,有興趣的人趕緊去投稿並耐心等待商品上市吧。

#無敵星星夜燈

每個人的床頭都需要一盞漂亮的小夜燈,即便不怕黑也能伴你一夜好夢,這款由品牌PALADONE UK攜手日本任天堂推出《超級瑪利歐》的無敵星星小夜燈簡直是可愛滿分,將稀有的無敵星星造型實體化變成了一盞高顏值的療癒夜燈,遊戲中活蹦亂跳的小星星每次一出場總是自帶音效,這次無敵星星將開啟靜音模式讓大家可以安心入睡。

▲白天不使用的時候也可作為擺設,高顏值的無敵星星小夜燈讓你整天擁有好心情。(圖/翻攝自pinkoi.com)

#哆啦A夢記憶吐司抱枕

大家共同的兒時回憶《哆啦A夢》從黑白漫畫到如今的彩色動畫,陪伴許多人成長的同時也邁入了五十週年,為此持續與許多品牌合作推出系列周邊商品,這次則是由日本的玩真株式會社推出這款記憶吐司造型抱枕,動畫中哆啦A夢為了讓大雄記住課本內容便拿出了記憶吐司將它印在書本上,如此一來大雄就能快速又有效的把書讀完,這個道具便成了許多學生童年夢寐以求的禮物;這款造型抱枕尺寸大小約為30X26X9cm並印有了「Doraemon is always in your heart.」讓大家在補眠的同時增強記憶、順便回味卡通。



▲記憶吐司抱枕印滿了數學公式,顯得格外逼真。(圖/翻攝自vvstore.jp)

#1/2美乃滋寶寶裝

每次看到可愛的寶寶周邊商品就好羨慕,就算自己不能用也好想衝動的買來收藏,這款由日本品牌推出的美乃滋寶寶裝讓大家可以把家中的小孩打造成100%全仿真的美乃滋,寶寶換上無釐頭的搞笑造型後更是顯得可愛,不僅如此還能客製化寶寶的姓名及出生體重在服裝上,穿上後拍照留念便是全家最珍貴的回憶。

