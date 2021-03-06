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Jisoo個性捲髮配微醺妝大展女神氣場　搶穿Dior 2021秋裝成為全球大使

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▲▼Jisoo搶穿Dior 2021秋裝成為全球大使。（圖／翻攝Jisoo ＩＧ） 

▲BLACKPINNK成員Jisoo擁有精緻美貌和空靈氣質，深受粉絲喜愛。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝Jisoo IG

南韓女團BLACKPINK人氣席捲全球，4位成員都擁有眾多粉絲愛戴，也憑藉個人魅力分別拿下不同品牌代言，曾被粉絲笑稱「在百貨公司1樓開打的BLACKPINK」。其中團內門面擔當Jisoo（金智秀）先前就是Dior韓國彩妝大使曾因妝容太仙太美，不僅短短幾小時讚數狂飆突破百萬，更引發網友熱搜使用色號，今（6）日Dior更公開宣布，Jisoo將擔任全球時尚與美妝大使，讓她的「人間Dior」稱號更名符其實。

超夯女團BLACKPINK領唱Jisoo憑著精緻美貌和可愛傻大姐的反差性格圈粉無數，每次演出的造型、妝容和私下穿搭早已成為時下女孩們爭相模仿的時尚指標。像是她先前曾曬出2張粉嫩妝容的自拍照，超仙美貌引發熱議，一夜之間按讚數就飆破2百萬，更引起一波「粉嫩蜜桃妝」潮流。

▲▼Jisoo搶穿Dior 2021秋裝成為全球大使。（圖翻攝Jisoo IG）

▲▼Jisoo搶穿Dior 2021秋裝成為全球大使。（圖翻攝Jisoo IG）

▲Jisoo先前為Dior拍攝「Lady Dior」系列時尚大片。

Jisoo除了演繹妝容超有感，也常穿戴Dior服裝和包款拍攝各種形象大片和畫報，像是先前她就曾穿上多套Dior 2021早春系列洋裝，大玩變髮變妝秀，一口氣演繹6款Lady Dior包，從空靈仙女到個性酷帥風全都完美呈現，美到讓人想複製整套造型，更在DIOR 2021春夏時裝大秀上，化身為「導覽解說員」，在IG上帶領全球共同看秀，帶貨能力超強。

隨著Dior今日晚間公布Jisoo成為全球時尚與美妝大使，她也在IG上曬出3張由Dior創意總監Maria Grazia Chiuri及全球彩妝創意形象總監Peter Philips攜手打造的時尚大片，搶先穿上靈感設計來自於她的Dior 2021秋季系列，以一頭個性長捲髮搭配清透的微醺腮紅妝，襯出Jisoo美貌同時更顯得氣場十足，堪稱美出新高度。

關鍵字：

BLACKPINK, Jisoo, 金智秀, Dior, 迪奧, 全球大使, 女星, 2021

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