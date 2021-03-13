這4雙氣質仙女鞋春天必備！櫻花粉白子彈、繡球花Chuck 70太美了吧

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令人春心蕩漾的季節已經悄悄來臨，除了百花齊放以外溫暖的天氣總是能帶給人愉悅的好心情，若沒時間出門賞花不如就把這一朵朵的美艷搬進鞋櫃吧！下面四雙2021年春季夢幻鞋款讓你一打開鞋櫃就能感受甜甜的戀愛滋味。

＃ADIDAS ORIGINALS X PALACE SKATEBOARDS

這雙由ADIDAS攜手滑板品牌PALACE SKATEBOARDS聯名打造而成的Stan Smith可謂經典中的經典，將ORIGINAL系列最具代表性的三線條紋設計成以數個洞洞排列出的字母P，並透過拼貼效果將稚嫩的櫻花粉、粉藍、粉黃以及粉綠四色以色塊的形式搭配組合而成，無論配色還是拼接完全就是最具少女心的代表。

▲粉色調的配色使得整體顯得十分年輕、活潑。（圖／翻攝自palaceskateboards.com，下同）

另外同樣奪目的設計便是鞋後跟處，左腳印上三葉草logo而右腳則是PALACE SKATEBOARDS的三角logo，一人一邊最公平！這款聯名鞋從顏色的使用到logo的設計可以說是既低調又高調，適合想和春天一起鬥艷卻又保守的你。

▲若喜歡低調一點的人，此次聯名也同步推出白底的款式。

＃CONVERSE Chuck 70花卉系列

相信大家的鞋櫃裡至少都有一雙百搭的帆布鞋，而近期自帶復古味的奶油底1970更是備受愛戴，為了跟上春天的腳步CONVERSE也於近日發佈了花卉系列，以山茶花和繡球花為主題打造出兩款全新造型的帆布鞋，無論是白與粉紫的搭配，還是以活潑的粉紅與黃色作點綴，整雙鞋都可以清楚看見繽紛的印花，以電繡技術將立體的花朵呈現出來實在是美到不行。

▲1970春季系列推出一雙山茶花色調的高筒鞋以及一雙繡球花配色的低筒鞋。（圖／品牌提供，下同）

除此之外鞋底及鞋墊更是讓人驚喜連連，前者以透明色的水晶將每一朵花的身影都低調的藏在裡面，而後者則是精心設計的花卉鞋墊，整雙鞋不僅耐看也好穿。

▲就連鞋底及鞋墊的細節也不放過，整雙鞋設計感滿分。（圖／翻攝自CONVERSE官網）

＃NIKE AIR MAX 97

經典的NIKE AIR MAX 97是許多人的夢想，流線性的線條設計不但男女都適合，同時超犯規的氣墊設計也幫大家的長高之路圓夢，而這款以煙燻莓果、櫻花粉雙色夢幻搭配的鞋讓人看了瞬間少女心大爆發，加上鞋舌以及側身的代表性SWOOSH勾勾，整雙鞋簡直是專為鐵粉所打造。

▲NIKE MAX 97的夢幻配色堪稱為氣質仙女鞋。（圖／翻攝自nike.com.hk，下同）

不得不說這雙AIR MAX 97實在很適合穿去踏青，無論是賞櫻還是戶外散步絕對都能讓你秒變成眾人的目光焦點，差點忘記自己是去賞花還是曬鞋的，保證看到的人都對你羨慕不已。

▲流線型與氣墊鞋底的設計不僅修飾腿型同時也很顯高。

＃FILA RAY ICY

走在路上逛街必定能一直看到FILA RAY ICY這系列各式各樣的款式在四處流竄，公主般的透明果凍感設計讓這雙鞋自帶仙氣、顏值逼人，穿在腳上你就是人人稱羨的女神，且這系列一口氣推出了霜花銀、雪沐紫、冰珀粉以及碧波藍四種質感顏色，皆以淡淡的點綴、描繪手法去呈現，完全不搶鞋型原本的光彩。

▲FILA RAY ICY系列一口氣推出四種顏色，讓人選擇障礙大爆發。（圖／翻攝自fila.com.tw）

全系列以春日甦醒的冰晶霧氣為靈感，以繽紛誘人的色調趕走冬末的寒氣，打造新潮視覺美感的同時也和大家一同迎接春天的來臨，這款無論是街頭穿搭還是氣質少女皆適合，絕對是2021年必收入購物車的選項之一。

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