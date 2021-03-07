星・變美／朴信惠「3招」狠甩嬰兒肥，美貌再升級！

▲朴信惠近來努力控制身材，美出新高度。（圖／翻攝自FB/JTBC）

記者曾怡嘉 / 台北報導

韓劇《薛西佛斯的神話》熱播，全新科幻題材一推出就備受關注，其中朴信惠更是化身為女武士，赤手空拳就能打倒男人，不只是她的氣魄身手讓人驚豔，更有不少網友發現她又瘦了一大圈，整個變成鵝蛋臉。易胖體質的她，把瘦身當成終身志業，一起來看看她做了哪些努力。

除了緊湊燒腦的劇情，眼尖網友更發現朴信惠變得更瘦了，整個美出新高度。其實過去她就曾分享她的減重方式較為激進，曾在一個月內激瘦22磅（約9.98公斤），令人佩服她的毅力。

▲最新運動服飾廣告中大秀她的纖細好身材。

#黃瓜瘦身法

朴信惠自出道就一直為嬰兒肥所苦，瘦身有成後，五官變得更為立體，其中她最著名的就是黃瓜減肥法，跟據研究，小黃瓜含水量高且熱量低，富含酵素「磷脂酶」，能加速分解體內脂肪因子。把握小黃瓜不能烹調原則，因為一烹煮它的磷脂酶被分解，會影響瘦身效果。

瘦身菜單：

早餐：一根黃瓜+一杯低脂牛奶

午餐：白菜+半碗飯

晚餐：一根黃瓜

▲近來臉型整個瘦一圈。

#喝南瓜水、紅豆水消水腫

南瓜水熱量低，擁有優秀抗氧化效果，更能提升身體抵抗力，紅豆水不只能排濕消腫，同時能促進腸胃消化和血液循環，對於改善下半身水腫有顯著效果。

▲勻稱身材更顯女人味。

#晚上6點後不進食

想要短時間達到瘦身效果，她晚上6點之後就不再進食，盡量把自己三餐時間集中在8小時內，類似現在正夯的168減重法，原理是，原理就是在禁食後讓胰島素下降，使升糖素開始作用，消耗原本儲存的能量和脂肪。

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