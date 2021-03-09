手抖女孩看過來！月光仙子小金蓋來拯救你、《魔法騎士》彩盤超懷舊

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高人氣的開架彩妝品牌MAYBELLINE這次要代替月亮懲罰女孩們的錢包！近日推出了全新系列的《美少女戰士》聯名款，無論是睫毛膏、眼線筆還是唇釉一次幫你把眼唇妝通通都搞定，高顏值的外包裝搭配高品質的化妝品簡直是最高CP值的組合。

相信大家在化妝初學階段最害怕的就是使用眼線液，這款「超激細抗暈眼線液抗手震版」就是要來解救各位水水們，在去年改版後就很受歡迎的「小金蓋」，打造出0.01mm極緻細筆頭，一筆勾勒到底也不怕畫歪，就算是單眼皮也可以得心應手再也不怕眼線被吃掉；此次將金黃色的外包裝加上了月光仙子的霸氣身影，只要有這支眼線液保證讓你手抖也能輕鬆畫出傲人的眼妝。

▲開架彩妝品牌與《美少女戰士》聯名，推出系列商品。（圖／翻攝自maybelline.co.jp，下同）

大部分女生都想擁有翹翹長長的睫毛，不僅能襯托水汪汪的大眼睛也幫整個人添了幾分神韻，這款「天生明眸長翹睫毛膏」幫各位打造得意的翹長睫毛，看起來就像素顏的自然妝感絕對能讓人人稱羨；此款睫毛膏採用獨家的無重力纖維配方幫你打造每一根睫毛的立體感，最方便的是只需要以溫水便能輕鬆卸除。

最後就是這款連素顏也必備的「超持久霧感液態唇膏」共有四色供挑選，包裝則是採以火星仙子、水星仙子、木星仙子以及金星仙子四款造型，而菱形的刷頭設計幫你適量沾取、絕對不浪費，同時也很便於大家依各自的唇形去描繪省去了使用唇筆的時間，簡直是一舉多得CP值超級高。

另外，日本漫畫工作室CLAMP為慶祝邁入30週年便選以《庫洛魔法使》及《魔法騎士雷阿斯》兩部經典劇作打造出仙氣逼人的彩妝一番賞，無論是彩妝盤、雙色眼影還是唇彩組通通換上了造型包裝，簡直是最浪漫的化妝品，小仙女們絕對不能錯過。

彩妝盤分別推出兩款造型，以櫻花元素及粉色調用色加上小櫻及小可的可愛圖樣設計出《庫洛魔法使》款，包含了六色粉棕色調眼影以及橘、桃色的雙色頰彩；另一款則是採以煙燻的酒紅色搭配清新的小雛菊花朵打造而成，同樣能看到主角的圖樣帶大家一同回味劇情，而眼影配色上則是選以橘棕的暖色調搭配橘黃的頰彩，完全能感受到暖春的來臨。

▲日本漫畫工作室推出《庫洛魔法使》、《魔法騎士雷阿斯》主題的彩妝一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp，下同）

接下來就是美到不行的唇彩組，《庫洛魔法使》及《魔法騎士雷阿斯》分別推出三款造型，前者以庫洛牌、透明牌和小櫻元素為靈感設計而成，將劇中經典的魔法杖和角色通通融入在這支唇膏上；而後者則是走略為成熟的路線，將美麗典雅的花朵作為邊框加上主角的三種代表色推出此系列帶有韻味的唇膏。

最後眼妝加強的部分當然少不了眼影囉，不管是哪一個系列都各有五種配色做選擇，每一款都採以雙色設計且結合動畫中的經典包裝，像是盒子上印有魔法陣以及小櫻的魔法杖，或是小風、小海和小光三人的象徵符號，一口氣推出十款眼影盤，讓大家挑得眼花撩亂全都好想要。

另外，彩妝品牌PAUL&JOE也推出了堪稱史上最療癒的粉餅盒，這款「糖瓷無瑕防曬粉餅」是繼去年上市就大受歡迎後所推出的第二彈，這次整體結合了貓咪的形象打造而成並選以玫瑰金色調彷彿是公主的專利，幫大家打造自然妝感的同時也細心照顧肌膚的水潤光澤，使用它便能體驗由裡到外的極致呵護。

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