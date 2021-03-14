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兩步驟完成五道美味濃湯！法式蔬菜、日式咖哩沾著麵包吃更美味

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編輯／ChiNg

無論天氣是否寒冷都讓人想在餐前來一碗熱熱的濃湯，濃湯的種類五花八門不管是拿來沾麵包、烤餅配著吃或是直接喝下肚都十分滿足，小紅書作者「Crazy_go」分享了自己最常品嚐到的五款經典濃湯食材及製作步驟，湯控們快點筆記下來煮一鍋好湯犒賞自己吧。

▲▼五款濃湯DIY。（圖／翻攝自小紅書＠Crazy_go）

▲簡單就能完成的經典濃湯。（圖／翻攝自小紅書＠Crazy_go，下同）

＃蘆筍濃湯

準備食材：8根去皮蘆筍、半顆洋蔥、一個馬鈴薯、三片蒜瓣

Step1：將蒜瓣炒香並加入500ml的高湯或是水煮十分鐘。
Step2：加入鹽、黑胡椒調味再放入果汁機中打成糊就完成囉，另外若想要更濃郁的話可以再加入些許奶油。

＃法式蔬菜濃湯

▲▼五款濃湯DIY。（圖／翻攝自小紅書＠Crazy_go）

準備食材：個人喜愛的綠色蔬菜（推薦：共400g左右的芹菜、蘆筍、花椰菜等）

Step1：將所有蔬菜加入500ml的高湯或是水煮十分鐘。
Step2：加入鹽、黑胡椒調味再放入果汁機中打成糊就完成囉。

＃椰香南瓜濃湯

準備食材：500g南瓜、半顆洋蔥、200ml無糖椰奶

Step1：將南瓜與半顆炒香的洋蔥拌在一起並加入200ml的無糖椰奶及300ml的水煮到爛。
Step2：加入鹽、黑胡椒調味再放入果汁機中打成糊就完成囉。

＃咖哩濃縮麵包碗

▲▼五款濃湯DIY。（圖／翻攝自小紅書＠Crazy_go）

準備食材：黃咖哩湯、鮮奶油或椰漿（依個人喜好）、麵包

Step1：選擇自己喜歡的咖哩（通常以黃咖哩居多）煮成湯之後加入少許椰漿或是鮮奶油作為調味。
Step2：麵包挖空後並將湯倒入填滿，烘烤大約15至20分鐘就完成囉。

＃泰式海鮮濃湯

▲▼五款濃湯DIY。（圖／翻攝自小紅書＠Crazy_go）

準備食材：炒香的蝦頭、香茅、檸檬草、薑、炒香的蒜瓣、喜歡的海鮮

Step1：將蝦頭加入蠔油以及香茅、檸檬草、薑、蒜瓣還有調味料一同炒香。
Step2：加水煮開後放入喜歡的海鮮在加入魚露、椰漿、泰式辣醬調味，最後再加入些許椰奶一起煮就完成囉。

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關鍵字：

DIY, 食譜, 小紅書, 濃湯

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