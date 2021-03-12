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來抽《拉拉熊》一番賞試手氣！把鮮花小黃雞、冰淇淋小白熊抱回家

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編輯／ChiNg

可愛的拉拉熊與牛奶熊、小黃雞等夥伴們這次要帶大家大鬧一「夏」啦！繼先前日本推出的春天櫻花季一番賞系列之後，這次再度打造全新的冰淇淋系列主題一番賞讓大家把超可愛的玩偶、餐具還有許多周邊通通抽回家。

▲▼拉拉熊一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

▲繼櫻花季之後，日本再度搶先推出夏季版的冰淇淋拉拉熊主題一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp，下同）

A、B、C、D賞：造型玩偶

絨毛質地的玩偶最適合抱著午休或是當作追劇的小靠墊，這次一番賞的前四款就是拉拉熊、牛奶熊、茶小熊還有小黃雞的絨毛造型玩偶，每個款式大小不一從25cm到30cm都有，且結合了冰淇淋主題融合各種口味的冰淇淋元素在內，每一隻都好想抱回家；另外是D賞的部分將小黃雞換上荷葉邊的褲褲加上頭頂盛開一朵玫瑰花，看了讓人完全沒有抵抗力，實在是可愛到不行。

▲▼拉拉熊一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

E賞：毛巾／G賞：手帕

這兩賞走的是極為實用路線，將長約60cm的毛巾還有可愛的小方手帕打造成拉拉熊的主題，另外毛巾在視覺設計上採以漸層色因此顯得更有質感，一口氣推出拉拉熊與夥伴們等共四款造型；而手帕的用色也是相當繽紛，搭配許多可愛圖樣拼湊而成的五款高顏值實用小物。

▲▼拉拉熊一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

F賞：玻璃杯／H賞：水瓶

最後介紹的這兩賞幫不喜歡喝水的人解決煩惱，透明的水杯印上Q萌的圖騰及鮮豔配色讓你再也不會忘記補充水分，這款水杯夏天還可以拿來裝冰淇淋或是沁涼飲料，光想就覺得很過癮又實用；而水瓶的設計同樣是相當用心，將瓶蓋打造為粉嫩的馬卡龍色系，看了讓人少女心大爆發。

▲▼拉拉熊一番賞。（圖／翻攝自bpnavi.jp）

Seiko旗下年輕腕錶品牌ALBA也與拉拉熊聯名，推出台灣限量300只的鍊帶錶與限量200只的皮帶款，面盤上除了有拉拉熊、白熊、小雞賞櫻的可愛圖案，同時呈現櫻吹雪的浪漫景致，時標位置也以金色水晶點綴，甜美粉色面盤搭配同色系皮帶錶，日常搭配與約會都能配戴。

▲ALBA X Rilakkuma拉拉熊聯名錶款，配備專屬限量錶盒。（圖／ALBA提供）

若喜歡這系列Q萌商品的話肯定不能錯過同樣備受愛戴的三麗鷗，超療癒的三麗鷗卡通明星們只要推出聯名商品必定銷售一空，從日用品到文具甚至是3C小物應有盡有，讓大家的生活四周充斥著可愛能量；而這次悠遊卡與icash便同步推出三麗鷗系列，讓Hello Kitty、大耳狗、美樂蒂通通搖身一變成了造型卡，icash部分總共有三款以三位角色萌萌的大頭造型打造而成，另外悠遊卡的部分更推出了Hello Kitty的粉嫩糖果包裝款，不管哪一款肯定都是最高顏值的實用通勤夥伴。

▲▼三麗鷗icash。（圖／翻攝自icash.com.tw）

▲icash推出三款三麗鷗明星造型的新款式，個個都非常可愛。（圖／翻攝自icash.com.tw）

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關鍵字：

一番賞, 拉拉熊, 日本, 卡通, 聯名

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