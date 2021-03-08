受夠乾裂死皮、深唇紋？護唇保養5大關鍵　少用卸妝水避摩擦

▲做好唇部保養可減少嘴唇乾裂、死皮等狀況。（圖／翻攝IG@hince_official）

記者張毓容／台北報導

你是不是也以為只要平常有塗護唇膏就等於有好好保養雙唇？但嘴唇又總是容易覺得乾、起死皮，或是唇色暗沈、唇紋明顯，甚至乾裂到流血？其實光塗護唇膏還不夠，快把唇部護理的5大重點記好，改善唇部死皮、紋路深等問題，讓雙唇更水潤Q彈。

1.不要舔嘴唇



很多人嘴巴一乾就想舔吹唇，但舔嘴會讓嘴唇變得更乾燥，因為唾液在蒸發的時候會連帶帶走水分，而且有些人是下意識地做舔嘴唇的動作，可能自己都沒注意到，所以一定要隨時提醒自己不要舔嘴。

▲白天可使用防曬功能的護唇產品。（圖／翻攝IG@laneige_kr）



2.嘴唇也要防曬



白天最好使用帶有防曬功能的潤唇膏，很多人都不知道，嘴唇和臉一樣都是需要防曬的，像是唇部起皮、唇色深等都和紫外線曝曬有很直接的關係。但因為帶有防曬系數的護唇膏通常使用感沒那麼好，如果平常外出時都戴著口罩，曬不到太陽的話，塗抹一般護唇膏也可以。

▲睡前後敷唇膏能滋潤雙唇並軟化死皮。（圖／翻攝IG@laneige_kr）



3.睡前厚敷唇膜



想要擁有水潤雙唇，除了日常多用護唇產品，睡前厚敷唇膜也很重要，而且效果也很好，不僅能滋潤雙唇，還能軟化唇部角質，通常隔天早上起來後，嘴上會有一些白白的，就是被軟化的角質、死皮，拿棉花棒輕輕一擦就能把死皮、乾屑都帶走，嘴唇就會又軟又嫩。如果沒有唇膜，也可以用護唇膏或是凡士林代替。

4.保養別漏掉唇周嘴角

唇周深、嘴角暗沈的人，在塗抹美白產品和防曬時要仔細一點，別漏掉唇周、嘴角。另外，晚上保養最好可在刷牙後，以免刷牙時唇周的保養品都被沖洗掉，或是睡前敷唇膜的時候，唇周位置可以多塗出來一點，彌補被水沖掉的部分。

▲卸唇妝使用眼唇專用卸除液可減少摩擦。（圖／翻攝IG@3ce_official）



5.卸唇妝要輕柔



卸除唇妝最好避免使用卸妝水，因為卸妝水的卸妝力比較弱，卸不乾淨時就容易來回擦拭，這樣過度揉搓摩擦會傷害唇部肌膚，使得嘴唇變乾、色素沈澱甚至導致唇紋加深。

最好使用眼唇專用卸妝液，用化妝棉沾取時多倒一點，稍微敷一下再順著唇紋方向輕柔擦拭一下，就可以卸得很乾淨了，也能避免過度摩擦對唇部造成損傷。

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