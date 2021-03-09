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巴黎時裝周／GIVENCHY秋冬秀驚見「搶匪頭套」　Jil Sander新手袋神美

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記者王則絲／外電報導

巴黎時裝周進入後半部高潮，GIVENCHY 2021秋冬男女裝系列於7日晚間壓軸登場，本季除延續上一季的暗黑美學，更新增多項焦點單品，包括貓耳形狀的「搶匪頭套」、拳擊手套、金屬水瓶、異常笨重的鞋履。此外，Jil Sander也於7日發表2021秋冬女裝系列，與GIVENCHY恰恰相反，Jil Sander帶來緩慢輕盈的視覺影片，微弱光暈下呈現明亮色系，但同樣在配件上特別吸睛。

GIVENCHY 2021秋冬大秀伴隨著節奏重且快速的電子音樂展開，模特兒們在暗黑氣氛的秀場裡迅速穿梭，此為創意總監馬修威廉斯（Metthew M. Williams）接掌品牌後首個走秀展示的季別作品，本季延續了春夏的現代主義與冷冽的暗黑性格，以「兩個世界間密集的關係」為探討主題，融合極端元素，因此可以在本季中同時看見華麗與實用、包覆與裸露。

▲GIVENCHY 2021秋冬、Jil Sander 2021秋冬。（圖／品牌提供）

▲GIVENCHY 2021秋冬、Jil Sander 2021秋冬。（圖／品牌提供）

▲GIVENCHY 2021秋冬大秀。（圖／品牌提供）

本季大秀上吸引目光的單品眾多，最特別的單品大概就屬這些貓耳朵形狀的「搶匪頭套」，針織材質的帽款連臉部都一併包覆，僅露出雙眼部分，另外包括延伸自上一季的巨型鎖鏈項鍊，還有巨如拳擊手套的皮草手套、金屬水瓶、皇冠造型的帽款，以及幾乎貫穿全場的笨重鞋履。

▲GIVENCHY 2021秋冬、Jil Sander 2021秋冬。（圖／品牌提供）

▲GIVENCHY 2021秋冬、Jil Sander 2021秋冬。（圖／品牌提供）

▲GIVENCHY 2021秋冬、Jil Sander 2021秋冬。（圖／品牌提供）

▲GIVENCHY 2021秋冬焦點單品。（圖／品牌提供、翻攝自IG@matthewmwilliams）

同日登場的Jil Sander則與GIVENCHY恰恰相反，2021秋冬女裝系列，呼應先前發表的秋冬男裝，運用了許多明亮色系，從剪裁上能看見Jil Sander招牌的極簡風格，不過創意總監Lucie與Luke Meier在本季也難得加入了些許花俏、童趣的元素。

▲GIVENCHY 2021秋冬、Jil Sander 2021秋冬。（圖／品牌提供）

▲Jil Sander 2021秋冬女裝。（圖／翻攝自WWD）

而最令人期待的包款部分當然沒令人失望，造型四方平面的手袋，以粗背帶設計呈現，增添份量感，也更為中性、街頭一些；還有風琴式的手提包，出現在多套造型中，相當簡約、幹練又有氣質。

▲GIVENCHY 2021秋冬、Jil Sander 2021秋冬。（圖／品牌提供）

▲GIVENCHY 2021秋冬、Jil Sander 2021秋冬。（圖／品牌提供）

▲GIVENCHY 2021秋冬、Jil Sander 2021秋冬。（圖／品牌提供）

▲GIVENCHY 2021秋冬、Jil Sander 2021秋冬。（圖／品牌提供）

▲Jil Sander 2021秋冬新手袋。（圖／翻攝自WWD）

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時裝周, 巴黎時裝周, GIVENCHY, 紀梵希, Jil Sander, 馬修威廉斯, Metthew M. Williams, 秋冬, 2021秋冬

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