劉亦菲夢幻長裙「竟飄出嬸味」！罕見露低胸失算　網掀兩極評價

記者鮑璿安 ／台北報導

33歲大陸女星劉亦菲因出演《花木蘭》備受國際矚目，近日她現身大陸參加活動，綁起清新包包頭露出精緻五官，並且一連換上兩套華麗禮服寵粉，先以浮誇的紫色蛋糕裙彰顯仙氣，再換上一身粉色抓皺長裙，如此鮮明的造型卻引發網友兩極熱議，不少網友直言，「飄出嬸味」。

▲劉亦菲以一身夢幻的Jenny Packham 2021早秋系列紫色蛋糕裙亮相 。（圖／翻攝自微博）

劉亦菲昨（7日）在大陸參加公開活動，先以一身夢幻的Jenny Packham 2021早秋系列紫色蛋糕裙亮相，鮮明色彩更顯肌膚白皙，而層層堆疊的裙襬設計十分修飾身型，加上黑色腰帶點綴腰間，讓S曲線更加分明；胸前不忘以深V細節巧妙露出豐滿上圍，同時劉亦菲也綁起乾淨包包頭，露出精緻五官，整體身型看起來瘦了不少。

劉亦菲另一套造型則延續鮮亮路線，以Alexis Mabille 2021春夏高訂中的粉色裙裝登場，流線般的絲綢效果包覆身型，頗具氣場的開袖設計更增添氣勢，不過該套造型則引來兩極評價，不少網友認為：「淡粉色很顯老，嬸味跑出來」、「把劉亦菲的仙氣完全蓋住」，但也有粉絲力挺到底表示，「仙氣爆棚」、「劉亦菲顏值絕了。」

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