Grand Seiko壓紋面盤激似白樺樹　橋板波紋如水流

▲Grand Seiko「Series 9」系列白樺樹錶款SLGH005，288,000元。（圖／Grand Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Seiko旗下頂級品牌Grand Seiko的雫石高級時計工坊，位於日本岩手縣雫石町，附近是日本屈指可數白樺樹的群生地域，獨特的景致啟發品牌創作，推出「Series 9」系列白樺樹錶款SLGH005，透過壓紋設計於面盤呈現樹木林立的姿態，錶背也顯露源自大自然的巧思，橋板上的「雫石川波紋」猶如當地雫石川的彎曲水流。

▲Grand Seiko「Series 9」系列白樺樹錶面盤以壓紋呈現工坊附近林立的白樺樹。

「Series 9」系列白樺樹錶款SLGH005不僅外型擁有詩意設計，內在更是Grand Seiko引以為傲的精髓，搭載去年問世的高振頻機械機芯「Caliber 9SA5」，採用擒縱效率更高的雙衝擊式擒縱器與雙發條盒，每小時36,000高振頻且具80小時動力儲存，獨家的水平輪系結構則是實現了機芯的薄型化追求。

▲Grand Seiko「Series 9」系列白樺樹錶搭載9SA5高振頻機芯。

外型決定錶款風格，Grand Seiko展現自然主題，而Bell & Ross則堅守軍事的硬派設計，新作BR 03-92 GOLDEN HERITAGE腕錶靈感源自60年代軍機儀表板，緞面打磨不鏽鋼方形錶殼搭配黑色面盤，點綴玫瑰金色數字、時標，再配上復古風皮革錶帶，懷舊軍錶很迷人。

▲Bell & Ross BR 03-92 GOLDEN HERITAGE腕錶，122,800元。（圖／Bell & Ross提供）

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