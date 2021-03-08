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迪麗熱巴白皙腿根開到底！「S曲線」神級翹臀曝光　網驚：正翻

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▲迪麗熱巴 。（圖／翻攝自微博）

▲迪麗熱巴直播造型曝光。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

女星迪麗熱巴以精緻臉蛋擄獲大批粉絲，她也不避諱展現姣好身材，近期登上大陸「口紅一哥」李佳琦直播時，換上一身鮮亮粉色系緊身裙亮相，衣著從上到下緊緊包覆身材，更襯托雪白肌膚，同時秀出逆天等級長腿，宛如行走的發電機迷得人神魂顛倒。

▲迪麗熱巴 。（圖／翻攝自微博）

▲迪麗熱巴 。（圖／翻攝自微博）

▲迪麗熱巴 。（圖／翻攝自微博）

▲迪麗熱巴身穿Helmut Lang粉色緊身針織衫搭配短裙 。（圖／翻攝自微博）

迪麗熱巴於6日登上直播與粉絲互動，身穿Helmut Lang粉色緊身針織衫搭配短裙登場，就連十分難駕馭的鮮艷「芭比粉」，迪麗熱巴穿著起來不僅毫無違和感，還相當誘人，更顯肌膚雪白吹彈可破。視線向下看，伴隨深U剪裁露出豐滿胸圍，緊接著絲綢般透亮的裙裝，巧妙修飾她的S曲線身材，而腰間的若隱若現的長繩成功纏繞螞蟻腰，又是一絕。迪麗熱巴也不忘大秀纖長美腿，即便是隨意坐在椅子上，也看得出身材比例極佳，一雙美腿吸引眾人目光，最後搭配Tony Bianco 黑色高跟鞋收尾，一舉一動電力十足。

▲迪麗熱巴 。（圖／翻攝自微博）

▲迪麗熱巴 。（圖／翻攝自微博）

▲迪麗熱巴以Yolancris 2020秋冬黑色平口裙出席微博之夜紅毯 。（圖／翻攝自微博）

日前迪麗熱巴現身於微博之夜紅毯，造型更是讓人印象深刻，她以Yolancris 2020秋冬黑色平口裙出場，露出直角肩與白皙鎖骨，身型相當優越，再以浮誇的蓬裙效果加強氣勢，宛如古典美人一般，讓粉絲驚艷：「迪麗熱巴女神無誤」、「身材是合理的嗎？」

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關鍵字：

迪麗熱巴, 李佳琦, Helmut Lang, Tony Bianco

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