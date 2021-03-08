楊丞琳穿翅膀西裝狠撞48歲女星　彭佳慧「沒穿褲」對尬勝出！

記者王則絲／台北報導

台灣女星楊丞琳近日踢館參賽大陸實境節目《乘風破浪的姐姐》第二季，不只和隊友蘇運瑩、曾黎熱唱《BOOM》嗨翻現場，更穿上華麗「翅膀」袖西裝深情獨唱《年輪說》，而同款西裝，竟被發現與48歲女星彭佳慧撞衫了！兩人雖相差12歲，但楊丞琳也不完全因年輕佔上風，彭佳慧直接「沒穿褲」露出雙腿對尬，讓網友直呼：「彭佳慧勝！」

▲楊丞琳於《乘風破浪的姐姐2》深情演唱《年輪說》。（圖／翻攝自微博）



楊丞琳近期參加《乘風破浪的姐姐》第二季，演出畫面終於在5日播出，眾大咖女星雲集，舞台裝自然也成為粉絲們的焦點。楊丞琳於與蘇運瑩、曾黎組成的團體演出中，穿著馬甲中空裝搭配大西裝外套熱跳《BOOM》動感舞蹈。

而在楊丞琳的獨唱部分，她選擇演唱熱門歌曲《年輪說》，穿著Annakiki的華麗造型西裝登場，巨型的寬大皺褶袖設計，看起來就像是「翅膀」一樣，下身以直筒褲裝搭配，營造出幹練氣場，與深情演繹的歌聲相輔相成，讓粉絲讚翻：「演唱會規格」、「又帥又美！」

▲彭佳慧於MV拍攝中也穿上了同款翅膀造型西裝。（圖／翻攝自彭佳慧FB）



48歲女星彭佳慧，近期拍攝MV也穿上了Annakiki 同款翅膀西裝，與楊丞琳不同的是，彭佳慧直接把這件大西裝當作洋裝來穿，以「沒穿褲」的方式來駕馭，露出一雙纖瘦的雙腿，小露性感、比例極佳。雖然整整比36歲的楊丞琳大上一輪，彭佳慧依然沒在輸，網友讚嘆：「九頭身」、「根本雜誌封面」、「彭佳慧勝！」而彭佳慧本人對於和楊丞琳撞衫，則開心表示：「哎呀～英雄所見略同。」

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