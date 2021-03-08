你是哪種水？出生月份看愛情，3月「露水」不懂拒絕、9月「海水」總想太多

▲把12月份比喻為水，將愛情觀刻畫得很細膩。（圖／翻攝自FB/她們創業的那些鳥事，以下同）

編輯 / Lily

大家都習慣用星座和血型來看愛情個性，其實12個不同月份也有不同的愛情觀，網路盛傳一種說法，每個出生月份都是不同的水，一起來看看你是哪一種？

1月 雨水

1月出生的人特別有同理心，就像雨水滋潤大地一般，對待愛情容易死心塌地的愛下去，總是把自己放在最後，要記得付出同時也要保留停損點，以免總是為愛所傷。

2月 泉水

甘甜的泉水，喝了讓人身心舒暢，2月出生的人特別容易交朋友，異性緣也非常好，也因為朋友多而外務多，不會拒絕別人，反而容易耽誤自己的正事。

3月 露水

露水出現在破曉前，3月出生的你比較內斂慢熟，只有和相熟朋友在一起才能表現出開朗的自己，愛情方面也比較被動，即便有什麼也願意維持表面的寧靜。

4月 潮水

個性外放就如同潮水一般，喜歡大方的表達自己，喜怒都放在臉上，非常的真性情。愛情方面注重感覺，不太會和戀人斤斤計較，但也絕不會委屈自己。

5月 茶水

5月出生的你通常有著優雅氣質，學習和工作都屬於一步一腳印型，相信努力會有收穫，談起戀愛有點潔癖，在意的事情比較多，若發現對方劈腿，會毫不留情地說再見。

6月 酒水

酒水有一股催化人心的魅力，6月出生的你魅力四射，但認定後就很忠於自己的選擇，想要分手也不拖泥帶水，合則來、不合則去，有著非常成熟的愛情觀。

7月 汽水

喜歡冒險嘗鮮的你，不怕眼前困難，只怕平淡無聊，工作上非常積極求變，總有意外的收穫，愛情來得快去得也快，想要抓住你心並不容易。

8月 白開水

8月出生的你，喜歡單純不複雜生活，不喜歡和人爭，任何事都有自己節奏，同理愛情方面也不強求，深信是你的就是你的，很相信緣分。

9月 海水

愛好自由的你，很討厭被束縛，越想管你就越想逃跑，抱著一種隨遇而安的態度在處事。感情總不乏追求的對象，但往往容易想太多而錯失好的機會。

10月 湖水

個性穩重踏實，就像平靜的湖水，是同事朋友能信賴的對象，凡事追求完美，容易給自己太大的壓力，有時候會不小心把高標準投射在另一半身上，試著放鬆一下會更好！

11月 溪水



溪水勝在有著細水長流的毅力，你做任何事情都能堅持到底，助你往成功道路前進。但你有一個想太多的毛病，這樣容易使你陷入憂傷，戀愛的時候也很容易自尋煩惱．

12月 河水

做任何事都有自己的節奏，即使面對崎嶇困難，也懂得像蜿蜒河水般，勇敢前進。相信自己的你，很了解自己的喜好，愛上了就勇敢追求，不會被他人的三言兩語所影響。

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