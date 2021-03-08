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掉髮多到髮際線好禿？常熬夜的人做好「4件事」幫助頭髮長回來

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▲▼熬夜掉髮4招補救。（圖／翻攝IG）

▲想要維持髮絲蓬鬆豐盈，更要注意頭皮頭髮健康。（圖／翻攝IG@aoihamada）

編輯／Amanda

不分男女老少，現在許多人都有掉髮困擾，尤其是經常熬夜的人，容易導致內分泌紊亂，皮脂腺分泌忘受，進而阻塞毛囊，使頭皮頭髮的營養供給出現障礙，影響頭皮健康，更使頭髮變得脆弱易斷、甚至落髮增加等問題。常熬夜的人快注意4個重點，做好這些就能減緩掉髮問題，幫助頭髮再長回來。

1.適當的運動

適當的運動不僅能幫助釋放壓力、情緒，幫助避免因壓力過大產生的落髮情況，還能促進血液循環，有助於頭皮健康與頭髮生長。

2.注意飲食均衡

營養不均也會產生掉髮問題，尤其常熬夜時更要注意飲食均衡，吃的食物種類盡量豐富多樣，多吃穀物、新鮮蔬果和豆製品，還有適量的魚肉、蛋，可多吃瘦肉少吃肥肉，多補充對於養護頭髮健康很重要的元素—蛋白質。飲食口味也要佳量清淡少鹽，避免重油重鹹。

3.盡量維持充足睡眠時間

成年人若每天睡眠時間少於6小時，新陳代謝障礙容易受到影響，可能引起內分泌失調，除了會有黑眼圈、肌膚變差、容易發胖等問題，還會影響毛髮的正常生長和頭皮健康，進而導致頭髮變得脆弱、容易掉髮等問題。充足的睡眠時間和健康作息能幫助肌膚與毛髮維持正常的新陳代謝，也是維持肌膚、頭皮健康的重要因素。

4.按摩頭皮

按摩頭皮可刺激、改善頭皮的血液循環，維持頭皮健康，預防頭皮老化，幫助促進毛髮生長，還能緩解因壓力大、精神過度緊張而引起的頭皮緊繃感。若日常無法抽時間按摩的人，可利用洗頭順便按摩頭皮，養護頭皮健康。

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保養, 護理, 頭皮, 頭髮, 頭皮保養, 頭皮健康, 掉髮, 落髮, 脫髮, 熬夜, 護髮, 養髮, 秘訣

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