朴信惠披白紗揮手甜笑電暈全網　下秒穿高爾夫球裝辣露「絕對領域」

記者王則絲／台北報導

韓女星朴信惠攜手曹承佑主演新劇《薛西弗斯的神話》現正熱播，收視排行位居前段，話題火熱，播出沒多久就曝光了男女主角的婚禮造型，只見朴信惠披上端莊優雅的白紗，露出迷人甜笑，電翻一大票粉絲。忙於拍攝新劇同時，朴信惠依然有滿檔的代言工作，近期釋出一系列高爾夫球裝造型，辣露「絕對領域」，雪白大腿盡收眼底。

▲朴信惠於《薛西弗斯的神話》婚禮造型。（圖／翻攝自JTBC）



朴信惠於新劇《薛西弗斯的神話》中飾演拳腳功夫驚人的女打仔姜瑞海，雖然劇中多數場景中都以帥氣中性裝扮、清淡到近乎素顏的妝容為主，但是在近期公開劇中的結婚現場裡，朴信惠換上了端莊的白紗，保守卻充滿氣質，翻領與公主澎袖設計增添了可愛氛圍，從拍攝現場的花絮影片中，可以看到朴信惠對著鏡頭揮手露出甜美微笑，電力十足，讓粉絲們瞬間眼冒愛心，連女生都要忍不住喊：「嫁給我！」

在一連串的戲劇幕後花絮後，朴信惠替高爾夫球裝品牌CASTELBAJAC拍攝的最新形象也隨之陸續釋出，最近瘦了非常多且嚴格進行身材控管的朴信惠，穿上運動風高爾夫球裝扮，以貼身的上衣搭配迷你裙，罕見露出大腿「絕對領域」，膝上長襪更將視覺效果延伸，拉長腿部線條，使得整個人看起來相當修長，而紮起馬尾又是另一種風情，令粉絲們再度陷入朴信惠的魅力，紛紛大讚：「好看！」、「妳應該常常這樣穿。」

▲朴信惠拍攝高爾夫球裝新形象。（圖／翻攝自IG@ssinz7）



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