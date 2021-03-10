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白色情人節彩妝、香水推薦！男友快幫女友把崔普閔人型立牌搬回家

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在2/14西洋情人節後，緊接登場的浪漫節日就是3/14白色情人節。不管有沒有另一半、要如何度過，就用美麗彩妝與香水相伴，讓自己隨時都有好氣色與溫暖香氣陪伴。

雅詩蘭黛#420限量玫瑰彩妝系列

雅詩蘭黛被譽為「人間最美玫瑰色」的絕對慾望奢華唇膏#420玫瑰荔枝，在2021年3月的白色情人節前夕推出最強戀愛應援系列彩妝，品項包括限定包裝唇膏、以及一曝光就引發極高討論度的玫瑰乳霜腮紅。

絕對慾望奢華唇膏玫瑰限定款#420

絕對慾望奢華潤唇膏 #420玫瑰荔枝這個色號是為了致敬雅詩蘭黛夫人，在2014年推出。靈感來源是雅詩蘭黛夫人一句經典語錄「女人的個性總是令人沉迷，溫柔同時又能擁有堅毅的一面，而我也熱愛著這樣的自己」，百搭不挑膚色的好評，平均每天就可以賣出2,700支，是唇彩控必收經典色選！

2021年推出的玫瑰限定版，從唇膏本體到外殼都注入絕美玫瑰色調，看起來更浪漫。

玫瑰限定版玫瑰乳霜腮紅

雅詩蘭黛睽違許久的腮紅盤，延續#420玫瑰荔枝色選，把這浪漫色彩轉換至頰彩上，盤面還細緻刻劃出玫瑰立體壓紋設計，將單顆玫瑰浪漫濃縮至輕巧的小盒，每次沾取都有戀愛心動感。

質地是保濕服貼的乳霜基底，一觸即化為粉，呈現霜狀微霧光澤感，超顯色貼膚。這盤玫瑰乳霜腮紅極限量300盤，全台只在10個櫃點指定販售。

指定販售櫃點：台北SOGO／SOGO BR4／新光三越南西店／新光三越A8館／新光三越A11館／新光三越站前店／台中三越／台中中友／漢神巨蛋／台南三越西門店。

TOM FORD私人調香冬日光芒

TOM FORD白色情人節特別推薦私人調香冬日光芒，這款香水聞起來猶如冬日陽光照耀在山峰的冰雪之地，以頂級橙花、綠色佛手柑與麝香交織出融雪的優雅氣息。

受邀拍攝香水大片的藝人陳昊森說：「比起我習慣的木質調，這款冬日光芒對我而言是一種全新的氣息，當我在拍攝時感受到它若有似無的溫柔，讓我開始想要追逐，閉起眼睛感受到陽光灑落的溫暖，它也像是很純的氧氣，讓人像想要追逐與依賴。」

這是一款想要讓人好好談場戀愛的氣息，它就像寒冬中的一道光。不管今年白色情人節身邊是否有另一半，只要噴上冬日光芒，就能擁有溫柔陪伴、喚起心中最幸福的時刻。

ETUDE最新代言人崔普閔演繹HERSHEY’S KISSES 彩妝

ETUDE今年情人節攜手知名巧克力HERSHEY’S KISSES推出聯名彩妝大受歡迎，白色情人節前夕再邀請韓國知名團體Golden Child當中的崔普閔擔任品牌大使，並演繹這系列彩妝，再度抓緊大家眼球。

白色情人節贈禮活動

因應白色情人節，ETUDE也準備崔普閔的小型人型立牌與專屬相片海報要送給紛絲們，在全台門市、屈臣氏與網路官方旗艦店消費滿額即送，贈品數量有限，送完為止。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 白色情人節, 美妝, 香水

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