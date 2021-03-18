早春穿搭從斜肩上衣、微透膚洋裝下手！9種風格化身韓系氣質小姐姐

寒冬來到尾聲，面對早晚冷、中午熱的春日，如何穿搭想必讓不少女孩們相當困擾，正在尋找2021早春穿搭的你，從這9種穿搭範本下手，不論是帶有正式感的西裝外套、襯衫，甜美感的印花洋裝、開襟衫，或是氣質滿分的長裙，快往下滑取經韓系的早春穿搭：

1、One Tone色系

在選擇衣服時，色彩的搭配絕對是重點，運用同色系的One Tone穿搭，像是溫柔奶茶色上衣與牛仔褲，粉色襯衫搭上同色半身裙，讓穿搭整體充滿一致性，走在街上相對吸睛。

2、糖果色襯衫

今年早春，女孩們可以添購幾件糖果色的襯衫，繽紛的配色可為造型增添亮點，下身隨意套上一件米白、淺藍…等亮色系單品，皆能襯出女孩們溫文儒雅的氣質。另外，建議女孩們將襯衫紮進褲頭，輕鬆製造腰線提高的視覺效果。

3、透膚罩衫

如果擔心糖果色襯衫難駕馭，那麼不妨以透膚罩衫作為代替，底下穿上米白色洋裝或純白T-Shirt，可襯托出清新知性的氣質。

4、短袖西裝外套

近幾年，短版西裝外套可說是不少韓妞衣櫃中不可或缺的單品之一，無論是內搭一件連身洋裝，又或是成套的造型，在柔和的配色協調下，巧妙地總和西裝外套一向給人的正式感，替整體注入俏皮優雅的氛圍。

5、船型領上衣

想穿出氣質歐膩風，船型領上衣是近幾年不錯的選擇，合身的剪裁設計搭配抓皺胸口、袖口設計，再穿上時下流行的高腰褲，將女孩身材曲線一次展露，還會有延伸視覺比例的效果。

6、斜肩上衣

微露鎖骨的斜肩上衣款式，適合想要性感又不過度的女孩，隨意搭上牛仔長褲或西裝褲，都能擄獲眾人目光。

7、絨毛開襟衫

開襟衫是每年春、秋必備單品，在微寒的氣候，不會過於單薄還能保暖，而今年春天，建議女孩們可選擇絨毛款式的開襟衫，配上高腰牛仔褲打造韓系風穿搭。

8、碎花洋裝

說到韓國小姐姐的經典穿搭範本，那可少不了仙氣十足的碎花洋裝，包含平口、圓領以及V領設計，是韓系穿搭的首要選擇。

9、長裙

2021春夏必備單品「微透膚感洋裝」，不論是蕾絲、細摺或是刺繡設計，踏上優雅的尖頭鞋、露趾涼鞋，仙氣感滿滿，同時還能拉長腿部比例，讓整個人看起來又仙又瘦。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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