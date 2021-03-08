安格斯12星座一周運勢3／8-3／14　金牛陷入忙碌輪迴、雙子愛情來臨

牡羊座 3.21~4.20

牡羊座雖然各方面運勢持平，不過心情上呈現一種小不愉快的氣悶感，主要是工作及壓力日益繁重，但心情卻愈來愈慵懶，雖然想要努力闖出一番工作成果，但是又想玩樂，一直沒有得到充分的舒壓。感情上同樣呈現剪不斷理還亂的狀態，彼此都需要放下賭氣，重新站在對方角度思考，自己先退一步，對方也才會懂得為你著想。

金牛座 4.21~5.20



金牛座這週似乎陷入了忙碌輪迴，每天像個陀螺一樣的轉呀轉的，工作上事情多又雜，難以清靜。此時人際也有不小的隱憂，來自家人親友或同儕的壓力漸增，莫名的是非從天而降，想坐視不管都不行，這時情人會是你最好的心理醫生，透過他的協助能讓你找到情緒的出口，單身者在此時若心情低落就可能會備感孤單。

雙子座 5.21~6.20

期待愛情但又缺乏動力嗎？雙子座一向把興趣擺在感情前面，不過本週在金星順勢拉抬之下，單身的雙子座似乎有不少愛情來臨的粉紅色徵兆，你的人際運大大提升，憑著左右逢源的超人氣，不僅讓你吃喝玩樂相當開心，也有機會遇見百分百的對象。有一好沒兩好，愛情愈得意，金錢表現愈是低迷，容易揮霍無度要特別注意。

巨蟹座 6.21~7.21

忽好忽壞的情緒起伏，將為本週巨蟹座的感情運勢帶來極大影響，特別是已經有另一半的人，感情生活愈穩定愈能帶來好運，彼此對未來將愈來愈有共識。但若三心二意，反而容易有不穩定的變化。單身者感情動向受矚目，當心感情發展不成，卻成為大家茶餘飯後的八卦焦點。工作表現不俗，但避免眼高手低，務實一點更佳。

獅子座 7.22~8.22

不論在工作或感情上，都不難看出獅子座求好心切的企圖心，這週多了火星影響，雖然更投入、更積極，但得失心也更重，職場上需要小心身邊有小人的挑撥是非，讓你事情一波三折。已經有對象的人，感情生活穩定，能安心投入自己的嗜好興趣。單身者有因工作而接觸到不少對象，但也可能因理念的不同最終擦肩而過。

處女座 8.23~9.22

這週處女座工作運勢表現強勁，你心中所擔憂的事多半不會發生，盡自己最大的努力，就能有心想事成的好運，比起單打獨鬥，處女座可以嘗試團隊合作，絕對能讓事業收穫滿滿；感情方面，金星能增旺你的能量，本週與情人互動十分熱絡，感情路會愈走愈穩。單身的處女座則有和舊愛或舊識重逢的機會。

天秤座 9.23~10.22

靈巧的社交手腕讓天秤座這週人際運佳，工作中與同儕同事的互動十分熱絡密切，若能在溝通過程中讓自己再多些耐性，將能化敵為友、化小人為貴人，對工作更為有利。有對象著感情平平，單身者愛情仍屬檯面下的個人體會，還沒有成熟到可以開誠佈公的局面，若不想見光死，就先忍著點，等時機成熟開公開。

天蠍座 10.23~11.22

多了金星的助力，天蠍座這週信念更加堅持，一反過去容易為小事情鑽牛角尖、胡思亂想的習慣，也開始站穩腳步，能在工作上積極地朝向目標努力。只是人際方面，如何與人溝通、如何放下心中的標籤欣賞與自己不同的人，仍是你的磨練課題。至於感情有關的緣份漸淡，遠距感情將愈來愈難維持。

射手座 11.23~12.21

火星進駐射手座的感情宮位，情緒上的起伏將成為本週射手座最需要控制住的部分，已經有另一半的人要多留意與對方的溝通，仔細的聆聽對方需要，勝過你千方百計的瞎猜，還沒有對象的人看清楚是好桃花還是濫桃花再投入會更佳。此時的射手座得時時訓練自己心平氣和的面對事情，不是所有人都想針對你，還是放寬心吧！

摩羯座 12.22~1.19

與其一直糾結在事情的細節上患得患失，摩羯座倒不如把體驗放在最前頭，就算事情結果不如預期，畢竟你也努力過了，種種經驗都能成為未來的養分。這週的摩羯座雖然感覺上戀情小小失利，但事業卻有扶搖直上之兆，可以在職場中好好表現，或是進修上課，精進自己相關的專業技能，將能重拾自信。

水瓶座 1.20~2.18

水瓶座這週走的是心寬體胖路線，彷彿食神星加持，近期水瓶座人際運旺到不行，能結識與自己嗜好相投的朋友，開心的生活能助旺工作。此時的你興致十分高昂，揪朋友到處趴趴走之外，吃吃喝喝之中也能幫助你拋下煩惱，神采飛揚之餘，還是建議你有空時多運動跑步，減少身體消化的負擔，以免讓自己橫向發展。

雙魚座 2.19~3.20

多了行星們的加持，這週雙魚座容光煥發，擁有滿滿活力，不論在工作或感情表現上，都不難看出你的企圖心，有機會憑著努力在專業領域上嶄露頭角。運勢中多了火星影響，感情上好壞兩極，已經有對象的人，感情生活穩定，能安心投入自己的嗜好興趣。單身者別預設太多條件，讓緣分順其自然發展會更佳。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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