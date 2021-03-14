3個韓國小眾包品牌不易撞款，售價可愛！Jennie、泫雅都在揹

瀏覽韓星們於Instagram所分享的穿搭之中，除了大家熟悉的精品包包，其實設計獨特又平價的韓國小眾品牌包包也時常出鏡！本篇就蒐羅3位大勢女星各自曬出來自3個不同品牌的3種包型，包括Blackpink Jennie的nieeh腋下包、泫雅的Samo Ondoh方型雲朵包、太妍的Belysa小廢包，不論妳是包控或治裝費有限的小資族都別錯過！以下就一起來看。

韓國小眾品牌推薦1：nieeh

打開Blackpink Jennie的Instagram大部分多以香奈兒的包包做搭配，難得出現一款小眾包款，而這一個品牌就是「nieeh」！nieeh最大的特點是將包包的拉鍊做成服飾布標的樣子，上方寫著：「我們給你一些你感覺不到、聽不見、也看不著的東西。帶著我們痕跡，填滿你的一天。」帶有一點哲學氣息的文藝感，也多了幾分趣味和巧思。Jennie 選揹的是這時下流行的腋下包，nieeh以仿麂皮的材質來製作，配上霧面的壓克力鏈條，為線條簡單包型賦予更多玩味細節。nieeh包包的價位平均落在NT$5,000以內。

韓國小眾品牌推薦2：Samo Ondoh

在泫雅的加持下而知名度大開的Samo Ondoh，品牌旗下最有名的包款就是泫雅和Davichi姜珉炅身上的這一顆「方形雲朵包」，雲朵包形不是新鮮事但Samo Ondoh選以方形輪廓、抓皺皮革來重新詮釋，再配上個性的金屬鍊揹帶，造型性十足也相當好搭。

同個品牌，泫雅還揹上另一款格紋的半月包，蓬鬆的外型好像一顆柔軟的枕頭般能隨時抱著，超可愛！

說到Samo Ondoh，品牌擅長將流行大勢包款，如水餃包、半月包或是雲朵包，加入皮革抓皺設計細節，賦予包包獨特線條和特色；此外，Samo Ondoh的揹帶也有多種選擇，像是皮革與果凍色壓克力鍊條，變化性也是品牌一大賣點。Samo Ondoh包包售價大約NT$4,000就能入手。

韓國小眾品牌推薦3：Belysa

最後是太妍曾在節目上曝光過的一款「迷你廢包」，來自於品牌Belysa。名為「Bijou miniminimini」的這款小包，從名字就可以知道它的容量有多迷你（大概只能裝進一副AirPods），雖然實用度不高卻以搭配性取勝。

▲太妍背「迷你廢包」上節目，該款隨即搜尋熱度大增。（圖／翻攝自IG@@belysa_official）

同樣出自Belysa之手的另一款爆紅包「Klase miniminimini」，除了前陣子因為泫雅揹過而搜尋熱度大增，包款本身就十足討喜，包括可愛圓弧的線條設計，可以作為手提包或是後背包的實用性，以及上高飽和的色彩皮革。

仔細看 Belysa 大部份的包款會發現，提把都成一完美的圓弧線，不論是什麼包款，讓人就是想「拎著」出門。品牌也多以鮮豔的糖果色系皮革色系為主，像是粉紅、檸檬黃、珊瑚橘等活潑搶眼的顏色，不論迎接即將到來的春夏新季，或是點綴於日常穿搭之中都是出色之選。Belysa包包售價平均在NT$10,000左右。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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