時尚惡女艾瑪史東私下穿搭公開！紅毯女王、鄰家小女孩同樣吸晴

將於5月份上檔的好萊塢電影《時尚惡女：庫伊拉》，預告片曝光後掀起全球影迷的熱烈討論，不只是反骨劇情讓人期待，電影片段中艾瑪史東穿著的華服同樣吸睛，不論是平時出席各大頒獎典禮的紅毯造型、上節目時的氣質女神穿搭，或是私底下鄰家女孩的樣貌，皆難不倒Emma Stone，往下看時尚女魔頭艾瑪史東的風格解析：

風衣外套

艾瑪史東以全黑排扣翻領大衣，展現帥氣的一面；或是搭配高領毛衣、短裙，外頭再罩上能保暖的大衣，走路時微露長腿的模樣，實在太性感。

低胸禮服

挑選剪裁獨特的低胸禮服，完美展露姣好的身材曲線，搭配奢華閃耀的項鍊、耳環...等飾品，讓整體焦點更集中，展現十足的女人味。

透膚上衣

不只能駕馭性感穿搭，艾瑪史東最擅長的還是宛如女神的氣質穿搭，透膚上衣裡面搭個小可愛，微微透出膚色的小性感更加迷人，建議穿這類型的衣服，可以搭配高腰下身，才會讓整個人的比例拉長。

休閒套裝

就算懷孕了也是美若天仙的艾瑪史東，穿上較為休閒的套裝展現鄰家女孩的氣息，高腰的洋裝及吊帶褲其實會讓你的腿看起來更長，不妨試試艾瑪史東這種較俏皮的打扮，相對有逆齡的效果。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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