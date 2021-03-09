12星座3月運勢！獅子金錢運最好、巨蟹請把握感情幸福時刻

3月1號7星都集中在水瓶與雙魚宮，已上升線來算，夫妻宮與嫉厄宮2宮的變數特別多，那麼由於7宮掌管著婚姻中的夫妻關係、工作上的合夥關係、官司訴訟以及契約的簽訂，而第8宮掌握著遺產稅物、重病、死亡、性慾、衝動前述的相關事項，都會趨向壞的方向走，那也許你會說範圍這麼大該怎麼避免，答案就是，不要在3月去做前述範圍的決定，要延後，接著來看看從農曆正月18之後開始的3月星座運勢吧。

牡羊座 3.21~4.20

牡羊座的朋友對外要適當去放鬆自己，面對職場時記得以輕鬆的姿態去面對，然後要更加關注於另一半的需求，當另一半展現一種領導態度，你也要適當地跟隨他的腳步，有時候不管他做的對與錯，你稍微安靜下來，你們之中的衝突就可以減少，此外家事要多體諒並了解家人的抱怨，以及要想想該怎麼樣處理會比較好，避免陷入一成不變的一種工作模式，儘管工作真的非常重要，但別總是把工作都放在最前頭，其他瑣事如果不處理好，你就沒有一個好的態度面對你的生活。

金牛座 4.21~5.20

金牛座的朋友，本月最好的指南針就是你的感受力！讓你感覺好的人事物就請多接近、多去參與一些，要相信自己的感官雷達，感覺說是對的，那就是對的，所謂的靈性不就是如此嗎？累積更多正能量與比較好的想法，儘管進入這個月份工作腳步非常忙碌，由工作衍生出的聚會也相對很多，所以選擇正面開心一點的朋友，在交換彼此的意見與想法的同時，他們的力量也能感染到你。

雙子座 5.21~6.21

雙子座的朋友本月份是相當清楚的三個面向，你應該採取不同的態度，首先是交際玩樂是浪費時間的，要有想法再約，這個月什麼東西讓你感覺缺乏，無論是金錢面，還是你想經營感情面，想清楚對象再去赴這個約，經營得才有價值，那麼回頭過來呢，講到感情的脆弱常常是在於，經得起風雨卻經不起平凡，而且相處之間少了一點創意、少了點幽默，你會感覺無聊，會因此爭執，所以還是藉機找些好地方去走走、玩玩，也許增加一點相處的樂趣會比較好。工作部份要提到的是工作本身並不會害你，只有人才會害你，所以這個月份要多防範一些身邊與你的競爭對手，還有背後扯後腿的人，揪出他、糾正他，你的事情做的比較順。

巨蟹座 6.22~7.22

巨蟹座的朋友，好話先講在前頭，本月份你是感情運勢最好的一個星座，不過即便如此你的心情某部分似乎有點陰鬱，那我們就整合一說，有時候工作一直保持在高速狀態，跑久了一定會疲乏，那就要記得管理情緒失控的部分，發怒一分鐘也就浪費60秒的幸福時間，所以要時時刻刻提醒自己回到快樂的心情，一切都會比較順遂一點，那麼生活壓力會導致你的生理作息有點紊亂，常常因壓力而睡不著，而這會影響到你做事情的發揮力，該怎麼辦呢？你需要靠一些無腦玩樂把自己搞得很累，這樣就算你做了夢的時候也可能都夢到一些開心在玩的事情，當你腦子不想事的時候就會輕鬆，所以要適當的放空。

獅子座 7.23~8.22

獅子座的朋友，我常常覺得最好的部分不用著墨太多，首先要說明的是，你是本月12星座金錢運最好的一個星座，恭喜！由於工作上泥菩薩過江，江還沒過你就融化在水裡，自身難保的情況之下一定要提醒自己，不要貪太多別人的事情，先把你自己做好再說啦，如果只做了8、90分，就你試試看能不能完美一點，人際關係的問題頗大，溝通真的需要用心，獅子所有的反應說話都很快，有時候一句簡單的呵呵、是喔、真假，幾個字帶過，常常就掩蓋掉很多真心，所以在溝通的時候記得多用點詞彙，不會佔你多少時間，在生活面，要抓住你自己最有興趣的東西，由淺入深、循序漸進地去學，鍛鍊出專業能力，休閒中也別讓自己的思考停止下來。

處女座 8.23~9.22

處女的朋友本月份稍嫌有點複雜，所以我就交錯著來說好了，面對職場，你是炙手可熱的人，很多人想找你幫忙，而且你做出來的成績也都不錯，表現上是亮眼的！不過呢，有時候你會有一種想與人對抗的心態，你要記得殺雞焉用牛刀，如果面對一些小人或是看不爽的對手，不需要你自己親自出馬，善用團體的力量，千萬要記得這一點，那麼說到財富這部分總是有一句老話，叫富貴險中求，所以要擴大規模、跨界交流，並且放膽去試試看自己陌生的投資範圍，也許能賺到一些意外的一些金錢，有時候面對感情或是自己一個人的時候，孤獨感有時候不是來自於身邊沒人陪，而是在和人交流對話的時候，感覺自己總是沒被對方了解，那種溝通會很空虛，所以請善於表達自己內心的情緒，多練習介紹自己，人家更了解你，就能講出更貼切你的話。

天秤座 9.23~10.22

天秤座的朋友本月份請發揮你的天賦，可以多去探詢一些合作機會，喜歡與不喜歡的公關都得做，因為不知道真的好處是不是來自你不喜歡的人身上，面對到愛情的部分，感情之間一定要記得，都必須承擔重量的，假如你能多一點承擔責任的能力，你的魅力就能提升不少，在職場上，你會面對到一些奇怪的事情，你會需要運用智慧來解決，千萬不要覺得煩躁要、要有耐性，生活中你必須要試著去找出一些自己喜歡的，若是在找尋下一份工作或轉換跑道的時候，只在意金錢面得到滿足，你可能還是因為失去興趣而撐不久，所以一切還是要以自己的興趣為主軸。

天蠍座 10.23~11.21

天蠍座的朋友，在現今這個容易網路成癮的時代，人與人之間隔著通訊軟體常常認為很簡單的秒溝通，但面對面的時候交際能力也因此不自覺的退化了，我們先講感情上的你常常會詞不達意、表錯情，話不要講太快，字不要濃縮成太少，該寫的文章、該唱的情歌還是要練習，長長的一篇有時候比較能解釋你的真實感受，在工作上一定要擺脫人一多就會渾身不自在的這個特色，對不熟悉的環境，你要先思考該怎麼待下去，別急著跑，所以本月份的天蠍座是不適合做變動的，一切你能穩住陣腳就能有好的發揮跟收穫。

射手座 11.21~12.21

射手座的朋友本月份你是偏財王，那麼我們先講到金錢部分，歪打正著的錢固然是不少，但是要提醒你，不要得意忘形，要善用任何可以拓展的機會，人與人之間不要點到為止，展現你的賺錢企圖心，你的錢就自然能多一點！而面對愛情時，專注度蠻差的，聽話常常聽不完，重點是射手座有時候就是會嘻皮笑臉，這讓別人更惱怒，請注意小心這點，與人相處時常讓人感覺不投入，其實這可以在表面上去做修飾的，需要練習，工作上，需要多著眼於小處的細膩，有時候大而化之的態度會造成後面的麻煩，所以射手嚴格說起來，除了耐性之外，更要調整出一種謹慎細膩，如同土象星座般給人的感覺，對你來說會全面的有助益。

摩羯座 12.22~1.20

摩羯座的朋友本月份有著12星座最無聊的運勢，為什麼說無聊呢，因為你的事業運穩定中成長，金錢運穩定中有收穫，感情運穩定中緩緩上升，這聽起來不是超無聊的嗎，那麼提醒摩羯座，穩在這個月絕對是好事，記住一個原則，與人合作的時候或是交友談戀愛，你一定要放下你的姿態與框架，並且要注重彼此尊重的重點，在與人溝通交換意見的時候一定要你一言我一語，有來有往才會有真心交流，另外大家要注意的是利益共享這個原則，才能維持彼此的平衡，假如對於有這種投資合夥事業的摩羯座，更要發揮你這種異位而主、將心比心的細膩，才能有助於你。

水瓶座 1.21~2.20

水瓶座的朋友你們有個天性叫做灑脫，這個灑脫其實應該用在釋放自己負能量的時候，面對生活則要上緊一點發條，我們先講到職場的部分，注意一個原則，有價值的東西都需要付出代價，別拿不該拿的，別貪不該貪的，那在愛情上面，自然而然的相處就有幫助，你只要給予對方空間不給壓力，好感就自然油然而生，其實水瓶自己最喜歡自由，你要適當的給對方一點自由，回頭過來，如同愛情般，人際之間務必保持幽默浪漫感，輕鬆的環境往往能造就真誠而有效率的互動，抓住這個原則。

雙魚座 2.21~3.20

雙魚座的朋友，本月份比較容易有神經質的狀態出現，所以有時候當周圍的人在抱怨你很煩的時候，就應該要敏感一點，趕快要調整一下自己的態度，相處就能和諧，在職場上，事情如果遇到瓶頸，一定要思考你做事的時候究竟你是照著邏輯來做事，還是用本能在面對問題，你覺得這有什麼不同嗎，邏輯是在整合之下，1234走安全標準程序的經驗行為判斷，雖然不容易有驚喜，卻可以避免一些犯錯的機會，而本能卻是常取決於自己突如其來的心情與習慣，請記得抓住有規劃的邏輯之餘，也要偶而去試試突如其來的機會。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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