日本流行的「口罩肌底妝」怎麼畫？飾底乳搭配蜜粉餅就有好氣色

因應過去一年大家必須長時間戴口罩卻又得上妝的需求，日本逐漸流行起空氣感底妝畫法，也就是以「飾底乳搭配蜜粉餅」，輕鬆畫出超輕薄、零粉感的透氣底妝。

口罩肌的空氣感底妝

因為戴口罩悶住肌膚，如果還要畫底妝，那麼越輕透、越低粉感就成了關鍵。因此心機彩妝就提出日本近來流行的零粉感妝法：先以飾底乳校正膚色、再加上蜜粉餅柔化肌膚，就能完成空氣感底妝。

Step 1.飾底乳校正膚色

選擇具有校色功能的飾底乳，將膚色調整好了，就能減少後續底妝。

Step 2.蜜粉餅柔化瑕疵

以最輕透的蜜粉餅取代粉底液及粉餅，同樣能修飾膚質瑕疵，並且避免妝前乳產生的黏膩感，但對肌膚來說相對輕盈、負擔也少一些。

2021校色飾底乳推薦

艾杜紗一抹亮澤妝前乳

特調粉嫩色調，可以提亮光澤並修飾膚色不均，提升整體氣色。當中添加80%美容液以及雙重玻尿酸、植物萃取保濕成份（洋甘菊、迷迭香），給予肌膚長效保濕，甚至還有控油粉末幫助抑制油光、延長持妝效果。質地水潤好塗抹、一抹就能擁有粉嫩淨透亮顏肌。

2021蜜粉餅推薦

MAQuillAGE心機彩粧心機星魅輕羽空氣蜜粉餅

MAQuillAGE心機彩粧2021年春天以疫情期間最受歡迎的「0粉感粧法」—粧前乳＋蜜粉為靈感，推出全新心機星魅輕羽空氣蜜粉餅。採用空氣慕絲製法，將粉末融合精華液後慕絲化，讓粉質宛如同羽毛般的輕盈服貼，再加上蜜粉餅中同時擁有半透明柔焦粉末、仿真素顏粉末、金平糖美肌粉末，輕薄同時打造粉底級的高遮瑕力。

不只妝感，連粉盒也是史上最輕薄！這塊蜜粉餅粉盒重量僅57g、厚度有8.8mm，是心機彩粧有史以來最薄的粉餅盒，可以輕鬆放入近來當紅的時髦小廢包當中。

艾杜紗一拍就亮蜜粉餅

細緻粉質中含有抗油光礦物粉末可以修飾毛孔、抑制油光，搭配絲滑粉末與微光提亮粉末使肌膚看起來具有透明感。還加入蘆薈、月見草油萃取幫助保濕平。粉末中更帶有溫柔清香，使用時淡淡優雅香氣輕拂臉龐。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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