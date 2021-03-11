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OSIM暖摩枕聯名漫威英雄　辦公、追劇、開車皆可用只要3千有找

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 ▲OSIM聯名漫威英雄推出暖摩枕，快放入男友禮物清單。（圖／記者蔡惠如攝、翻攝tokuyo官網，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

大家都知道這世界上困難的事有很多，包括要送男友（或男性朋友）什麼禮物，是許多人百思不得其解的難題，近期OSIM與漫威合作推出聯名，以旗下的暖摩枕結合3款Q版英雄圖案，推出「MARVEL X OSIM聯萌」，帶點陽剛氣息的設計又能舒緩酸痛疲勞，加上不到3,000元就可入手，很適合放入「送男友的禮物清單」。

▲OSIM暖摩枕聯名漫威英雄。（圖／記者蔡惠如攝、翻攝tokuyo官網）

現代人壓力大，局部按摩商品也隨長期坐辦公室、假日追劇打電動等生活型態熱銷，OSIM旗下熱賣的「暖摩枕」，繼上次與米奇聯名之後，再與超人氣英雄動漫漫威合作，以最受歡迎的主角包括鋼鐵人、美國隊長、蜘蛛人推出聯名款系列，另包括囊括3個角色的「綜合版」共4個版本一起開賣，讓消費者避開選擇困難，定價3,680元，特價2,980元。

▲OSIM暖摩枕聯名漫威英雄。（圖／記者蔡惠如攝、翻攝tokuyo官網）

▲有集結3個英雄的款式。

OSIM推出的暖摩枕體積小巧，可固定在辦公椅、車用座椅上，也能在沙發與床上使用，身體部位包括肩頸、腰部與大小腿都可提供局部按摩，加上售價僅3,680元的親民價，受到許多小資族喜愛，一向是旗下熱門商品之一，近期推出與漫威英雄聯名，讓有童心的男性終於也有適合的圖案可選。

▲OSIM暖摩枕聯名漫威英雄。（圖／記者蔡惠如攝、翻攝tokuyo官網）

▲背面的絨布觸感柔軟，還有鬆緊帶便於固定。

實測腰部按摩，力道屬中度，只要固定在一定角度的辦公椅，按摩力度會很有感，另提供溫熱功能，加熱時間也很短，約1分鐘就有感，2分鐘便能達到「局部溫熱」的效果，體積小重量輕頗適合攜帶，絨布表面很舒適，也可拆下清潔，但須花點時間「脫衣」。

▲OSIM暖摩枕聯名漫威英雄。（圖／記者蔡惠如攝、翻攝tokuyo官網）

▲內附車用充電器，在車上也可以使用。

操作方式簡單，主要僅有1個按鈕，按下便可以開啟按摩與溫熱模式，長按即可關機，包裝內附有車用轉接器，可連接車上電源，適合需要在長期開車時舒緩一下，背面有鬆緊帶設計，無論要固定在辦公椅或是車上座位都很方便。

▲OSIM暖摩枕聯名漫威英雄。（圖／記者蔡惠如攝、翻攝tokuyo官網）

▲操作僅有1個按鈕，上手容易。

其聯名圖案採用Q版的漫威英雄呈現，集結3大最受歡迎的漫威角色，以紅色為主題的蜘蛛人、藍色為主題的美國隊長，以及以橘色為主視覺的鋼鐵人，選擇困難也沒關係，另有特別版本則有3個英雄角色一起現身，讓你就算送禮也不怕「選錯人」。MARVEL X OSIM暖摩枕將於3／11正式開賣，原價3,680元，特價2,980元。

▲OSIM暖摩枕聯名漫威英雄。（圖／記者蔡惠如攝、翻攝tokuyo官網）

▲tokuyo新全能美體師 TS-161。（圖／記者蔡惠如攝、翻攝tokuyo官網）

另一按摩器品牌tokuyo也有推出平價版的局部按摩器，全長不到20公分，可針對肩頸、腰部、腿部等做局部按摩，並附有5款按摩頭，除了波浪式、滾珠式、水刀式、定點指壓之外，甚至還可以磨砂與去角質，操作簡單容易上手，售價1,680元。

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關鍵字：

OSIM, 漫威, 聯名, 暖摩枕, 開箱

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