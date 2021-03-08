巴黎時裝周／愛馬仕「可拆柏金包」超值！THOM BROWNE 羽絨西裝曝光

記者鮑璿安 ／台北報導

巴黎時裝周重頭戲HERMES（愛馬仕）2021年秋冬女裝系列已於6日發表，本季將紐約、巴黎與上海三地融合在表演中揭開序幕，即便色彩簡潔卻相當有力，像是精緻的棋盤格、各式長版夾克，還有最吸睛的「三合一 Birkin柏金包」，絕對是全球女性風靡焦點。另外，THOM BROWNE也在7日晚間呈現秋冬系列，男女裝混合的全新樣貌同樣引起話題。

▲HERMES在本季傳遞了日常與正式的最佳結合 。（圖／品牌提供）

HERMES在本季傳遞了日常與正式的最佳結合，更運用了時尚和舞蹈的方式呈現，創意總監NadègeVanhée-Cybulski 攜手編舞家Madeline Hollander、 舞蹈家古佳妮（Gu Jiani）跨越紐約、巴黎與上海三地演繹，看點十足。像是一眼就能看到的鮮明棋盤格紋元素，如同畫作般躍上翻領襯衫和上衣，很有靈性；再通過了布和皺褶、鉚釘鎖扣疊加其中豐富層次感。看點還有派克大衣式剪裁的西裝，意外是外衣也是正裝單品，賦予了充足實穿性，就連圍巾也搖身一變，與長版外套相結合，為大衣和披肩提供了保護，行走時毫無障礙。

▲新款「三合一 Birkin柏金包」包蓋可拆用途多變。（圖／品牌提供）



引領全球時尚走向的包款部分，尺寸縮小的「小廢包」依舊是王道，能夠容納手機、口紅以及AirPods的多功能提袋，既能滿足日常用途，又能增添精緻度。最吸睛的還是「三合一 Birkin柏金包」，將原先的包蓋化作單獨可拆式手拿包，一包多用掀起熱議。

▲THOM BROWNE 本季大秀來到滑雪場，羽絨衣與正裝可兼得 。（圖／品牌提供）

一直帶給人簡潔灰色美學的THOM BROWNE，本季大秀瞬間來到滑雪場，依舊延續男女裝混穿的搭配，帶給人無盡想象。像是後扣式露肩翻領洋裝，以金線錦緞縫製成超大型皺褶裙襬，產生與羽絨衣模糊的視覺效果，或是超大號燕尾禮服，以金線錦緞點綴束腰與背帶，配件則以鏡面金色皮革製成，看起來抽象且怪誕。

▲臘腸狗包仍舊是吸睛亮點 。（圖／品牌提供）

當然，刺繡印花在黑白色調中起到豐盈作用，伴隨著拉繩細節、城市貼花和黃銅裝飾豐富新意，即是正裝也是運動裝，誰說兩者不能同時擁有。相信不少THOM BROWNE迷，在此刻都會期待「臘腸狗包」的新花樣，本季同樣佔有重要位置，保留可愛的小狗輪廓，化作不同拼接手法的手提包呈現，讓人愛到失心瘋。

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