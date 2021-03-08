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凱特戴200元耳環搭舊衫做慈善　梅根131萬元富貴行頭演宮鬥　

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▲▼ 凱特 。（圖／翻攝theroyalfamily IG）

▲威廉王子（右）、凱特一同與因Shout 85258專線扭轉人生的家屬對話。（圖／翻攝theroyalfamily IG）
 

記者陳雅韻／綜合報導

哈利王子與梅根馬可在今於CBS播出的歐普拉專訪中，身穿總值超約131萬元Armani亞曼尼黑色洋裝、卡地亞（Cartier）珠寶的梅根，拋出在英國王室曾萌生尋死念頭的震撼彈，還暗指被嫂嫂凱特逼哭，王室宮鬥劇真實上演，但威廉王子與王子妃凱特近日行程不受影響，依然執行公務，凱特穿舊衫搭200元耳環，與曾經接受危機專線Shout 85258幫助而扭轉人生的家庭對話。

▲▼ 凱特 。（圖／翻攝theroyalfamily IG）▲▼ Accessorize 。（圖／翻攝Accessorize官網）

▲凱特戴的Accessorize耳環不到200元，目前已售罄。（圖／翻攝theroyalfamily IG、Accessorize官網）


Shout 85258專線是英國全天候危機專線，日前成功幫助站在大橋上的12歲孩子消除尋死念頭，威廉王子與凱特特別與其家屬通話表達關懷，當天凱特身穿約7,800元的黑底白圓點絲質衫，出自法國品牌Equipment，是她2019年就穿過的舊衫，而她所戴的圈式金色耳環非貴金屬打造的珠寶，而是小資女買了也不心痛的英國平價飾品品牌Accessorize，定價不到台幣200元。

▲▼ 梅根 。（圖／翻攝CBS FB）

▲梅根馬可穿總值約131萬元的亞曼尼洋裝、卡地亞LOVE手環與黛妃的鑽石手鍊接受歐普拉專訪。（圖／翻攝CBS臉書）

威廉王子這一方積極盡王室職責做慈善，哈利王子則與妻子梅根暫時淡出王室，到美國呼吸自由的空氣，並接受脫口秀女王歐普拉的專訪，肚子裡正懷著小公主的梅根穿著要價13萬的亞曼尼黑色洋裝，腕上佩戴哈利王子送的卡地亞LOVE手環，以及黛妃留下的鑽石手鍊，百萬行頭成為驚人爆料之外的亮點。

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關鍵字：

凱特, 威廉王子, 哈利王子, 梅根馬可

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