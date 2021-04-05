3天甩2kg！MAMAMOO隊長頌樂「水果減肥法」炸出螞蟻腰

記者王蓁蓁 / 綜合報導 圖 / 翻攝IG@solarkeem、Yotube @솔라시도 solarsido

韓國女團MAMAMOO一直以來以性感、沒偶包的形象圈粉無數，包括華莎等團員們的火辣曲線令人羨慕不已，尤其是經常在舞台上炸出腹肌的隊長頌樂，前陣子以一張肩窩背肌照散發致命吸引力，更是掀起話題討論，她幾乎找不到一絲贅肉的超惹火身材，簡直讓女孩們太好奇是怎麼辦到的！

▲頌樂在IG上曬出肩窩背肌照惹人驚嘆。



身為偶像女團的頌樂，在前年斜槓創立Youtube頻道成為Youtuber，並且在短短時間內引來282萬粉絲追蹤訂閱，除了日常生活，她也在平台上大方公開自創的「水果減肥法」，分享如何在三天內瞬間瘦下2公斤。害怕連假當「沙發馬鈴薯」暴飲暴食後患無窮，快進行身材管理，跟上頌樂的「水果減肥法」食譜，別再當會呼吸的肉了！

▲頌樂火辣曲線令人羨慕不已。

在這三天，頌樂早午晚餐都會以葡萄、蘋果、以及柿子等高纖水果為主食，搭配低熱量的碳水化合物、蛋白質，這樣就可以既有飽足感又不會吸收太多熱量。

「水果減肥法」食譜

早餐：蘋果半個、紅薯1個、豆奶1杯

中餐：玄米飯半碗、雞胸肉1份、坎貝爾葡萄1串 / 雞胸肉1份、柿子1顆

晚餐：雞蛋2顆、柿子1顆

當然也還是會有餓的時候，這時候頌樂就會瘋狂喝水來填飽肚子，堅持短短的三天，頌樂體重從46.5公斤驚人降到44.9公斤，成功甩掉2公斤，最後頌樂重複說了2遍、向粉絲們強調「體重不是人生的全部」，但一旁的同事笑說：「但是能夠證明姊姊的努力成果。」不過，瘦身食譜還是因人而異，最好還是要先考慮自己的身體情況，或是問過營養師、專業醫師的建議喔。





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