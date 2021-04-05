fb ig video ETtoday search mobile

3天甩2kg！MAMAMOO隊長頌樂「水果減肥法」炸出螞蟻腰

>

記者王蓁蓁 / 綜合報導　圖 / 翻攝IG@solarkeem、Yotube @솔라시도 solarsido

韓國女團MAMAMOO一直以來以性感、沒偶包的形象圈粉無數，包括華莎等團員們的火辣曲線令人羨慕不已，尤其是經常在舞台上炸出腹肌的隊長頌樂，前陣子以一張肩窩背肌照散發致命吸引力，更是掀起話題討論，她幾乎找不到一絲贅肉的超惹火身材，簡直讓女孩們太好奇是怎麼辦到的！

▲MAMAMOO隊長頌樂「水果減肥法」 。（圖／記者翻攝IG、Yotube）

▲MAMAMOO隊長頌樂「水果減肥法」 。（圖／記者翻攝IG、Yotube）

▲頌樂在IG上曬出肩窩背肌照惹人驚嘆。

身為偶像女團的頌樂，在前年斜槓創立Youtube頻道成為Youtuber，並且在短短時間內引來282萬粉絲追蹤訂閱，除了日常生活，她也在平台上大方公開自創的「水果減肥法」，分享如何在三天內瞬間瘦下2公斤。害怕連假當「沙發馬鈴薯」暴飲暴食後患無窮，快進行身材管理，跟上頌樂的「水果減肥法」食譜，別再當會呼吸的肉了！

▲MAMAMOO隊長頌樂「水果減肥法」 。（圖／記者翻攝IG、Yotube）

▲MAMAMOO隊長頌樂「水果減肥法」 。（圖／記者翻攝IG、Yotube）

▲頌樂火辣曲線令人羨慕不已。

在這三天，頌樂早午晚餐都會以葡萄、蘋果、以及柿子等高纖水果為主食，搭配低熱量的碳水化合物、蛋白質，這樣就可以既有飽足感又不會吸收太多熱量。

「水果減肥法」食譜

早餐：蘋果半個、紅薯1個、豆奶1杯

▲MAMAMOO隊長頌樂「水果減肥法」 。（圖／記者翻攝IG、Yotube）

中餐：玄米飯半碗、雞胸肉1份、坎貝爾葡萄1串 / 雞胸肉1份、柿子1顆

▲MAMAMOO隊長頌樂「水果減肥法」 。（圖／記者翻攝IG、Yotube）

晚餐：雞蛋2顆、柿子1顆

▲MAMAMOO隊長頌樂「水果減肥法」 。（圖／記者翻攝IG、Yotube）

當然也還是會有餓的時候，這時候頌樂就會瘋狂喝水來填飽肚子，堅持短短的三天，頌樂體重從46.5公斤驚人降到44.9公斤，成功甩掉2公斤，最後頌樂重複說了2遍、向粉絲們強調「體重不是人生的全部」，但一旁的同事笑說：「但是能夠證明姊姊的努力成果。」不過，瘦身食譜還是因人而異，最好還是要先考慮自己的身體情況，或是問過營養師、專業醫師的建議喔。


►50歲鍾麗緹顯嫩的秘訣靠刮痧　臉部零細紋、還直接往上一層樓

►宣美「胸前全開」生圖比修圖更狂！ 撞衫李聖經靠「丁字褲外露」拼了

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

歐陽娜娜撞衫「大陸泫雅」輸超慘！胸前全露…網酸：生圖就打趴

歐陽娜娜撞衫「大陸泫雅」輸超慘！胸前全露…網酸：生圖就打趴

IKEA限量版超Q鯊鯊制服趕快搶購　傲人的大肌肌不用練也能一秒擁有

IKEA限量版超Q鯊鯊制服趕快搶購　傲人的大肌肌不用練也能一秒擁有

日本人逛IKEA必買的「隱藏版好物」！99元小時鐘、保鮮袋6款別錯過

日本人逛IKEA必買的「隱藏版好物」！99元小時鐘、保鮮袋6款別錯過

楊冪掰了adidas腳下新鞋曝光！「改穿大陸回力」挺新疆棉　網酸：抄襲 超夢幻「透明珍奶手袋」爆紅！　飲料隨身帶走、不佔空間吃貨必備 全智賢完美KO「災難五分褲」！「超細大腿」再貼身也沒在怕 RIMOWA行李箱手袋台灣開賣！搶先近看最夯沙漠粉、純白款有夠仙 「忍者鞋」意外好搭！簡約率性、日系仙女風都能完美消化 大創姊妹牌根本平價版無印！質感餐具、生活小物通通百元有找 剛洗頭就癢又出油？遵循換季三部曲還你健康好髮質

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面