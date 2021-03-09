這些居然是IKEA！5款「特色新品」　39元起讓家跟別人不一樣

▲國外居家網站點名幾款IKEA單品，客製一下就能很獨特。（圖／翻攝IKEA官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

當朋友一走進你家，總能一眼認出你家每一個IKEA單品，若這件事讓你產生困擾，不妨可以跟著國外居家網站《公寓治療》的建議，善用以下5款2021年新品，它們都擁有容易客製化的特色，只要運用一點小巧思，你家就跟別人不一樣。

LIXHULT收納櫃

這款擁有多種顏色的系列收納櫃，簡潔瘦型的外觀是最討喜的特色，除了可以化身置物櫃，也能變成床頭櫃、壁櫃甚至是裝飾品，可愛的尺寸讓它在小空間安裝也游刃有餘，最新的天藍色可以輕鬆成為家中視覺焦點，售價695元起。

SVENSHULT上牆式層架

或許格狀的設計讓你感覺像是常見的「柵欄書架」，但若採用金色的外觀，它就變得有趣多了，與綠色的牆面組合起來，就像是歐洲的博物館般充滿優雅風格，或者你也可以運用在床頭、家中的機靈空間，無論是擺放盆栽或當作書架，都能有一番新光景，售價490元。

BROR推車

這款帶有工業風格的推車，是IKEA少見的設計，這也讓他的使用範圍更加擴大，除了在廚房可作為置物或中島區域之外，也能出現在車庫、工作間，甚至是客廳或起居室也行，售價3,990元。

FÖRENLIG系列花瓶

想讓家有整體感又不失精緻，FÖRENLIG系列花瓶是最好的選擇，該系列推出透明與不透明材質，多色系列可能互相搭配，目前台灣僅販售白色與灰色，但相信之後會有更多顏色加入，每次去店內逛街時不妨留意是否有新色上市，售價39元起。

HAUGA系列置物櫃

HAUGA系列提供多款置物組合，包括電視櫃、書櫃、衣櫃等等，此系列的特色在於帶點歐式古典的櫃體線條，並簡化了煩亂的裝飾，達到清爽的視覺效果，無論是僅有一個或是一件套組，都能有自成一格的效果，雙門高櫃售價4,990元。

近期日系居家業者無印良品，也調降旗下部分商品售價，讓消費者能使用更低價格買到生活上的居家用品，本次降價涵蓋商品包括織品服飾、生活雜貨、美容保養、文具跟食品等，首波降幅較大的包括男有機棉天竺2入內衣，原價350元降至299元；聚酯纖維足跟緩衝運動鞋，從原價990元降至799元。聚氨酯低反發縫線枕原價1,590元，降至899元。

▲男有機棉天竺2入內衣，新價格為299元，約原價8.5折。（圖／翻攝台灣無印良品官網，以下同）



▲聚酯纖維足跟緩衝運動鞋，降價為799元，約原價8折。



此外不少熱賣品項也有降價，如該品牌連續3年都熱銷第一的「撥水加工有機棉舒適休閒鞋」，也從原價799元降價至699元；敏感肌化妝水原價250元起，現降至199元，有機棉直角襪原價120元，現在也降價至99元，食品銷售冠軍的「即食迷你拉麵」，價格也從49元調整至39元。

▲敏感肌化妝水從250元起降至199元起，約原價7.9折。



▲有機棉直角襪降為99元，是原價120元的8.2折。

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