fb ig video ETtoday search mobile

歐陽娜娜和安海瑟薇穿同款西裝卻看不出　級別差太多難比較

>

記者王則絲／台北報導

日前法國精品GIVENCHY（紀梵希）宣布女星歐陽娜娜成為品牌大中華區代言人，其官方形象照其中一套，歐陽娜娜穿著輪廓滾滿尖刺的西裝外套，恰巧與美國女星安海瑟薇（Anne Hathaway）撞衫了。歐陽娜娜與安海瑟薇在演藝事業上有著級別上的差距，且不論是年紀、外型、氣質也相差甚遠，但兩人駕馭起同款外套各有千秋。

▲歐陽娜娜、范丞丞GIVENCHY代言人。（圖／翻攝自微博）

▲GIVENCHY宣布歐陽娜娜為大中華區代言人。（圖／翻攝自微博）

平時有關注歐陽娜娜的話，不難發現她經常穿著GIVENCHY服裝出席各大公開活動，在GIVENCHY由新任設計師馬修威廉斯（Matthew M. Williams）接手後，為品牌注入全新的潮流風格，年輕化走向鮮明，酷帥男女裝正好也與歐陽娜娜個人喜愛的風格相符，因此GIVENCHY宣布由歐陽娜娜擔任大中華區代言人可說是在預料之中。

▲歐陽娜娜、安海瑟薇撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲GIVENCHY宣布歐陽娜娜為大中華區代言人。（圖／翻攝自IG@givenchyofficial）

在官宣圖中歐陽娜娜演繹兩套黑色裝束，首先以一件短版縮腰的拼接外套出鏡，胸前大大的LOGO起到言簡意賅的作用，再藉由腰間的鏤空製造亮點，下一套則是換上簡約俐落的黑色西裝褲裝，邊緣沿著肩線延伸到袖口的尖刺裝飾，為造型加了分叛逆、龐克的風格，搭配梳得乾淨的All back髮型，獲得粉絲大大捧場：「太酷了」、「紀梵希女孩」、「辣辣。」

▲歐陽娜娜、安海瑟薇撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲歐陽娜娜、安海瑟薇撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲安海瑟薇看秀造型穿上與歐陽娜娜同款的尖刺西裝外套。（圖／翻攝自IG@annehathaway）

好萊塢女神安海瑟薇日前獲邀觀賞GIVENCHY秋冬線上大秀，也穿上了同款尖刺西裝外套，不同於歐陽娜娜，安海瑟薇選擇以彩圖方式呈現，內搭鮮紅色中空裝帶出的是性感女人味，成熟優雅的姿態盡顯，同時也用鮮紅的唇色呼應，整個氣質與氣勢都與歐陽娜娜大相徑庭，甚至讓人感覺不出是同一款服裝，難以互相比較，勝負就交由網友們自行定奪了。

►楊丞琳穿翅膀西裝狠撞48歲女星　彭佳慧「沒穿褲」對尬勝出！

關鍵字：

歐陽娜娜, 安海瑟薇, GIVENCHY, 紀梵希, 好萊塢女神, Nana, GIVENCHY代言人

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

不交往太可惜！日網：「天作之合」星座血型配對Top5，你進榜了嗎？

不交往太可惜！日網：「天作之合」星座血型配對Top5，你進榜了嗎？

台韓國民男友拼了！南柱赫薄紗衣太誘惑　許光漢放送「女友視角」

台韓國民男友拼了！南柱赫薄紗衣太誘惑　許光漢放送「女友視角」

破百人徹夜排隊！民眾豪灑萬元搶H＆M聯名　戰況激烈：男生都不讓我

破百人徹夜排隊！民眾豪灑萬元搶H＆M聯名　戰況激烈：男生都不讓我

日本流行的「口罩肌底妝」怎麼畫？飾底乳搭配蜜粉餅就有好氣色 最受男性歡迎的女人都有這4點特質　符合3條就不怕沒人追 這4雙氣質仙女鞋春天必備！櫻花粉白子彈、繡球花Chuck 70太美了吧 別把理想型當擇偶條件！　3個「常見誤區」讓你錯過愛情 快訊／無印良品直逼4.4折！史上最多商品降價　休閒鞋699元比日本便宜 7大「NG行為」讓白髮狂冒！洗頭不吹乾、愛吃冰都要小心 歐陽娜娜和安海瑟薇穿同款西裝卻看不出　級別差太多難比較

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面