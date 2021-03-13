歐陽娜娜和安海瑟薇穿同款西裝卻看不出　級別差太多難比較

記者王則絲／台北報導

日前法國精品GIVENCHY（紀梵希）宣布女星歐陽娜娜成為品牌大中華區代言人，其官方形象照其中一套，歐陽娜娜穿著輪廓滾滿尖刺的西裝外套，恰巧與美國女星安海瑟薇（Anne Hathaway）撞衫了。歐陽娜娜與安海瑟薇在演藝事業上有著級別上的差距，且不論是年紀、外型、氣質也相差甚遠，但兩人駕馭起同款外套各有千秋。

▲GIVENCHY宣布歐陽娜娜為大中華區代言人。（圖／翻攝自微博）

平時有關注歐陽娜娜的話，不難發現她經常穿著GIVENCHY服裝出席各大公開活動，在GIVENCHY由新任設計師馬修威廉斯（Matthew M. Williams）接手後，為品牌注入全新的潮流風格，年輕化走向鮮明，酷帥男女裝正好也與歐陽娜娜個人喜愛的風格相符，因此GIVENCHY宣布由歐陽娜娜擔任大中華區代言人可說是在預料之中。

▲GIVENCHY宣布歐陽娜娜為大中華區代言人。（圖／翻攝自IG@givenchyofficial）

在官宣圖中歐陽娜娜演繹兩套黑色裝束，首先以一件短版縮腰的拼接外套出鏡，胸前大大的LOGO起到言簡意賅的作用，再藉由腰間的鏤空製造亮點，下一套則是換上簡約俐落的黑色西裝褲裝，邊緣沿著肩線延伸到袖口的尖刺裝飾，為造型加了分叛逆、龐克的風格，搭配梳得乾淨的All back髮型，獲得粉絲大大捧場：「太酷了」、「紀梵希女孩」、「辣辣。」

▲安海瑟薇看秀造型穿上與歐陽娜娜同款的尖刺西裝外套。（圖／翻攝自IG@annehathaway）

好萊塢女神安海瑟薇日前獲邀觀賞GIVENCHY秋冬線上大秀，也穿上了同款尖刺西裝外套，不同於歐陽娜娜，安海瑟薇選擇以彩圖方式呈現，內搭鮮紅色中空裝帶出的是性感女人味，成熟優雅的姿態盡顯，同時也用鮮紅的唇色呼應，整個氣質與氣勢都與歐陽娜娜大相徑庭，甚至讓人感覺不出是同一款服裝，難以互相比較，勝負就交由網友們自行定奪了。

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