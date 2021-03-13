別把理想型當擇偶條件！　3個「常見誤區」讓你錯過愛情

▲常見的愛情誤區，讓你遇不到對的人 。（示意圖／翻攝自unsplash，以下同）

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總是覺得情路坎坷、感情不順，其實背後總有原因，許多單身朋友渴望脫單，就會盲目投奔愛情，這樣的倉促反而註定了一段感情開始得快結束得更快，以下就公開幾個常見的「愛情誤區」，檢查一下自己有沒有上榜！

1. 從別人耳中聽說

「聽說他人還不錯」這句話常常是許多人感情的開端，但是錯就錯在了沒有自己真正去認識且熟悉對方，就已經將情感逐漸投入，導致根本回不了頭的局面，直到最後才發現對方不是自己想像中那樣完美，而是有許多不為人知的缺點。所以檢視一下自己認識另一半的途徑，若是僅僅從別人耳中去認識他，那麼肯定是不全面，而且註定失敗的。

2. 認識的場所很重要

有許多人在交往之後，才來抱怨對方很愛玩，和認識前有落差，這時候不妨回想一下雙方認識的場所，雖然從酒吧、夜店、KTV進一步交際的關係，不一定就不存在真愛，但是勢必會模糊焦點，讓雙方在認識的過程中出現更複雜的可能，要記得兩人認識的場所盡可能單純一些，才不會有後患。

3. 別把理想型當成擇偶條件

理想型並不代表擇偶條件，總有一個人的出現會徹底打破你對愛情的規則，所以別把自己局限在框架之內，不妨全面認識了解對方後，再進一步確定心意，而不是拿著條件去找人，沒有十全十美的對象，每個人都需要改變和挑戰，才能讓感情更長久。

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