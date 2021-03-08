必學！從「微表情」洞悉人心，「眉毛高低」竟然能看出對方心意

▲從對方的細微表情，看懂他的心。（圖／Unsplash）

編輯/ Lily

所謂知己知彼，百戰百勝，不管是人際交往，又或是工作也罷，若是能洞悉對方表情下的情緒，便能讓事情更為順利，就能輕鬆牽著對方往你的方向走。

▲若是一大段話一氣呵成講完，也得要留心。

#省略第一人稱，說謊機率高

其實一個人有沒有在說謊，可以從他的回答略知一二，像是撒謊者通常會直接回答「車壞了」，為說謊者會回答「我的車壞了」，若是總是第一人稱「我」，你就得當心。

▲雖然臉上掛著笑容，但眉毛高低會出賣你的心。

#眉毛上挑代表抗拒

即便笑容在真誠，眉毛可是騙不了人的，當你認識新朋友時，若是對方眉毛上挑，則代表他對你有些抗拒，這時你應該禮貌性大聲招呼，或是和對方握握手，但不需要靠他太近，否則你的主動會讓對方覺得不舒服。

▲摸下巴代表可以留一點時間給對方思考。

#摸下巴代表需要思考

工作時在和客戶講解商品，若對方正在低頭摸下巴，這就是典型的思考模式，這時不妨把講話速度放慢，給對方一點時間思考，便能大大增加成功機率。對若在和朋友聊天時，發現他眼神放空，手撐著下巴，這就代表朋友已不耐煩，勸你快點結束這個話題。

▲手在鼻子附近游移不定，表現極度不安。

#摸鼻子代表不安、不信任

西班牙曾有研究發現，人說謊時臉部會變紅、鼻子也會發燙，當覺得鼻子不太舒服時，便會不自主觸摸。除了說謊時，當人不信任對方時，同樣也會摸自己的鼻子，若是平常不摸鼻子的人，突然有這些動作，代表他心中有些什麼事，但卻不好說出口。

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