fb ig video ETtoday search mobile

必學！從「微表情」洞悉人心，「眉毛高低」竟然能看出對方心意

>

▲▼必學！從「微表情」洞悉人心 。（圖／unsplash）

▲從對方的細微表情，看懂他的心。（圖／Unsplash）

編輯/ Lily

所謂知己知彼，百戰百勝，不管是人際交往，又或是工作也罷，若是能洞悉對方表情下的情緒，便能讓事情更為順利，就能輕鬆牽著對方往你的方向走。

▲▼必學！從「微表情」洞悉人心 。（圖／unsplash）

▲若是一大段話一氣呵成講完，也得要留心。

#省略第一人稱，說謊機率高

其實一個人有沒有在說謊，可以從他的回答略知一二，像是撒謊者通常會直接回答「車壞了」，為說謊者會回答「我的車壞了」，若是總是第一人稱「我」，你就得當心。

▲▼必學！從「微表情」洞悉人心 。（圖／unsplash）

▲雖然臉上掛著笑容，但眉毛高低會出賣你的心。

#眉毛上挑代表抗拒

即便笑容在真誠，眉毛可是騙不了人的，當你認識新朋友時，若是對方眉毛上挑，則代表他對你有些抗拒，這時你應該禮貌性大聲招呼，或是和對方握握手，但不需要靠他太近，否則你的主動會讓對方覺得不舒服。

▲▼必學！從「微表情」洞悉人心 。（圖／unsplash）

▲摸下巴代表可以留一點時間給對方思考。

#摸下巴代表需要思考

工作時在和客戶講解商品，若對方正在低頭摸下巴，這就是典型的思考模式，這時不妨把講話速度放慢，給對方一點時間思考，便能大大增加成功機率。對若在和朋友聊天時，發現他眼神放空，手撐著下巴，這就代表朋友已不耐煩，勸你快點結束這個話題。

▲▼必學！從「微表情」洞悉人心 。（圖／unsplash）

▲手在鼻子附近游移不定，表現極度不安。

#摸鼻子代表不安、不信任

西班牙曾有研究發現，人說謊時臉部會變紅、鼻子也會發燙，當覺得鼻子不太舒服時，便會不自主觸摸。除了說謊時，當人不信任對方時，同樣也會摸自己的鼻子，若是平常不摸鼻子的人，突然有這些動作，代表他心中有些什麼事，但卻不好說出口。

►7個「早晨壞習慣」讓你毀掉一天　原來洗熱水澡會更睏　

關鍵字：

微表情, 心理學, 行為

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

激殺價！AirPods Pro 7990元→5990元　限時限量手刀衝啊

激殺價！AirPods Pro 7990元→5990元　限時限量手刀衝啊

愛情裡最不可原諒的「劈腿」為何一直發生？關鍵在兩個原因

愛情裡最不可原諒的「劈腿」為何一直發生？關鍵在兩個原因

Kobe大女兒正式進軍名模圈！以180公分之姿當哈蒂德姐妹花同門師妹

Kobe大女兒正式進軍名模圈！以180公分之姿當哈蒂德姐妹花同門師妹

女大生一週「不重複穿搭」！善用不同風格單品　每天上學都有新面貌 劉詩詩完勝！Joy「撞衫遇強敵」紫色裙超顯老　網驚：事故現場 「地表最長」小白鞋超誇張！adidas瘋狂聯名　到底誰會穿出門啊？ 調查最讓男生心動的IG美照類型TOP5　寵物合照必讚、第一名出乎意料 「湯姆貓與傑利鼠」重現爆笑一幕！互相追趕變歡樂保齡球 安格斯12星座一周運勢3／8-3／14　金牛陷入忙碌輪迴、雙子愛情來臨 2021年台灣無印良品「有感降價」！30款4.4折起　超熱賣化妝水200元有找

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面