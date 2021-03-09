就是喜歡熟男大叔！　「別對他撒嬌」是重點，4招輕鬆攻陷他

▲喜歡較成熟的男性，4招抓住他的心。（圖／unsplash、PAKUTASO、pixaxby，以下同）

編輯／借借

對你而言，態度成熟穩重、感覺值得依靠的熟男比較得你青睞嗎？但大叔型的熟男可不好掌握，因為對見過世面的他們而言，他們「實在看過太多女生」了，特別是在事業或社經地位上已經有點程度的男人，在擁有外表之外，與言語展現的態度才是關鍵，有4個小秘訣讓他覺察你跟其他女生不一樣。

別對他撒嬌

年紀輕的女生面對成熟的男生，撒點嬌感覺是天經地義，但其實要反向思考，不覺得外表雖然年紀小，內心成熟才更吸引人嗎？不要動不動就對他撒嬌，裝作弱不經風、沒他不行的樣子，反而要當他的心靈寄託，傾聽他的心事，讓他反過來跟妳撒嬌，才能成為他心中獨一無二的那一個。

實在的稱讚

無論對方年紀有多大，表情有多不動聲色，其實內心還是希望別人稱讚他，平常在公司或許已經是主管，沒辦法跟人嬉皮笑臉，又要應付公司裡的爾虞我詐，多少都會形成一種防備，在你面前好不容易可以放鬆一點，就用實在的稱讚像是「我覺得你這樣的處理方式真的很棒耶」、「你真的很會點菜」來融化對方的心。

多聊年輕人的話題

不用害怕跟對方聊一些年輕世代在關注的話題，像是歌手、新聞或是熱門APP都可以，不但能帶給他生活的另一面，也提醒你跟他「各自有各自的擅長領域」，才會有辦法達到平衡的對話。

必須要理解他的職業

在成熟的男人眼裡，工作在生活中是很重要的，因為這是他大部分成就感的來源，所以想讓對方更喜歡妳，瞭解他的職業、位階跟工作內容是相當重要的，不然他在妳面前分享工作上發生的事，或者是抱怨主管跟客戶，妳卻一副全搞不懂的樣子，很快地他就懶得跟妳再提。

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