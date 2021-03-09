fb ig video ETtoday search mobile

就是喜歡熟男大叔！　「別對他撒嬌」是重點，4招輕鬆攻陷他

>

▲兩性,愛情,情侶。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲喜歡較成熟的男性，4招抓住他的心。（圖／unsplash、PAKUTASO、pixaxby，以下同）

編輯／借借

對你而言，態度成熟穩重、感覺值得依靠的熟男比較得你青睞嗎？但大叔型的熟男可不好掌握，因為對見過世面的他們而言，他們「實在看過太多女生」了，特別是在事業或社經地位上已經有點程度的男人，在擁有外表之外，與言語展現的態度才是關鍵，有4個小秘訣讓他覺察你跟其他女生不一樣。

▲男性,男人,工作,單身,獨身,西裝。（圖／unsplash）

別對他撒嬌
年紀輕的女生面對成熟的男生，撒點嬌感覺是天經地義，但其實要反向思考，不覺得外表雖然年紀小，內心成熟才更吸引人嗎？不要動不動就對他撒嬌，裝作弱不經風、沒他不行的樣子，反而要當他的心靈寄託，傾聽他的心事，讓他反過來跟妳撒嬌，才能成為他心中獨一無二的那一個。

▲戀人,情侶,感情,兩性,約會。（圖／取自免費圖庫Pexels）

實在的稱讚
無論對方年紀有多大，表情有多不動聲色，其實內心還是希望別人稱讚他，平常在公司或許已經是主管，沒辦法跟人嬉皮笑臉，又要應付公司裡的爾虞我詐，多少都會形成一種防備，在你面前好不容易可以放鬆一點，就用實在的稱讚像是「我覺得你這樣的處理方式真的很棒耶」、「你真的很會點菜」來融化對方的心。

▲兩性,情侶,約會,交往。（圖／unsplash）

多聊年輕人的話題
不用害怕跟對方聊一些年輕世代在關注的話題，像是歌手、新聞或是熱門APP都可以，不但能帶給他生活的另一面，也提醒你跟他「各自有各自的擅長領域」，才會有辦法達到平衡的對話。

▲婚姻 結婚 男女 兩性 夫妻。（圖／免費圖庫PIXABAY）

必須要理解他的職業
在成熟的男人眼裡，工作在生活中是很重要的，因為這是他大部分成就感的來源，所以想讓對方更喜歡妳，瞭解他的職業、位階跟工作內容是相當重要的，不然他在妳面前分享工作上發生的事，或者是抱怨主管跟客戶，妳卻一副全搞不懂的樣子，很快地他就懶得跟妳再提。

▲男性,男人,工作,單身,獨身,西裝。（圖／unsplash）

「身上有2種名牌LOGO」代表你老了　30歲變40歲的「顯老穿法」你中幾個？

► 2021年台灣無印良品降價啦！首波30款最多降到4.4折

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學, 熟男, 大叔

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

激殺價！AirPods Pro 7990元→5990元　限時限量手刀衝啊

激殺價！AirPods Pro 7990元→5990元　限時限量手刀衝啊

安格斯12星座一周運勢3／8-3／14　金牛陷入忙碌輪迴、雙子愛情來臨

安格斯12星座一周運勢3／8-3／14　金牛陷入忙碌輪迴、雙子愛情來臨

你是哪種水？出生月份看愛情，3月「露水」不懂拒絕、9月「海水」總想太多

你是哪種水？出生月份看愛情，3月「露水」不懂拒絕、9月「海水」總想太多

2顆半熟蛋組成皮卡丘！日本民間高手玩翻食物太厲害　網：根本欠吃 基隆很適合來場小旅行！去4間特色咖啡廳忙裡偷閒　遠離雙北的紛擾 演活黛妃女星中門大開！　利齒爪胸超大膽 粉餅三種用法一次公開！5款新品推薦　拍出超美仙女光 IKEA、無印良品必買TOP 3不私藏！19元親民價格又實用　難怪搶瘋 《宮》宋智孝25歲就已經有盛世美顏　現在39歲依舊不老的秘訣 「地表最長」小白鞋超誇張！adidas瘋狂聯名　到底誰會穿出門啊？

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面