Jisoo超可愛自拍9連發，曝光「手寫邀請函」！今晚9點半一起看DIOR直播

▲DIOR 2021秋冬系列發表直播。(影/品牌提供)

記者林明瑋 / 台北報導

DIOR剛宣布BLACKPINK的Jisoo為全球時尚與美妝品牌大使,Jisoo果然很盡責,在IG連po出9張照片,大力宣傳將在台灣時間3月8日晚間9點半發表的2021秋冬系列,屆時記得點開上方影片,就可以和Jisoo一起欣賞在巴黎時裝周發表的最新系列。

▲Jisoo收到DIOR的2021秋冬秀邀請函,抱著花束的她,手機遮住臉照樣美。(圖/翻攝Jisoo IG,以下同)

Jisoo收到DIOR送上的花束與大秀邀請函,女裝創意總監Maria Grazia Chiuri 親筆寫著「Hope you enjoy the show. Thank you for your support」,Jisoo在IG上連著po出9張照片,並戴著DIOR花花漁夫帽、秀出新包包與帆布鞋,開心地對著鏡子自拍,自然又可愛。

▲女裝創意總監Maria Grazia Chiuri親筆寫的邀請函。



▲Jisoo秀出帽子、鞋子、包包等行頭。

Maria Grazia Chiuri 向來與藝術緊密結合,這回找了5名來自不同國家的女性動畫家,包括荷蘭的Aisha Madu、阿根廷的Bárbara Cerro、法國的Marion Fayolle、日本的Noriko Okaku,以及美國的Teresa Cherubini,以各自的風格設計預告動畫片,並重新詮釋1964年紐約世界博覽會中,由迪士尼插畫家 Mary Blair為遊樂設施「小小世界」所創作的插畫,其中的色調、理念,都是2021秋冬系列的靈感,令人非常期待。

▲DIOR邀集5名來自不同國家的女性動畫家,創作預告影片。(圖/翻攝影片)



2021秋冬巴黎時裝周進入倒數,在DIOR之後,3月8日官方時程還有在巴黎深耕多年的夏姿‧陳(SHIATZY CHEN ),以線上影音方式發表。影片的拍攝地點為「觀音山蓄水池」,這是建於1908年的古蹟,創造出時空交錯的氣氛、傳遞東方工藝的美麗與溫度。

▲夏姿‧陳以線上影音方式,在巴黎時裝周發表2021秋冬系列。(圖/品牌提供)

►Jisoo個性捲髮配微醺妝大展女神氣場 搶穿Dior 2021秋裝成為全球大使