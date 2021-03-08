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Jisoo超可愛自拍9連發，曝光「手寫邀請函」！今晚9點半一起看DIOR直播

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▲DIOR 2021秋冬系列發表直播。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

DIOR剛宣布BLACKPINK的Jisoo為全球時尚與美妝品牌大使，Jisoo果然很盡責，在IG連po出9張照片，大力宣傳將在台灣時間3月8日晚間9點半發表的2021秋冬系列，屆時記得點開上方影片，就可以和Jisoo一起欣賞在巴黎時裝周發表的最新系列。

▲Jisoo DIOR 巴黎時裝周。（圖／翻攝Jisoo IG、翻攝影片、品牌提供）

▲Jisoo DIOR 巴黎時裝周。（圖／翻攝Jisoo IG、翻攝影片、品牌提供）

▲Jisoo收到DIOR的2021秋冬秀邀請函，抱著花束的她，手機遮住臉照樣美。（圖／翻攝Jisoo IG，以下同）

Jisoo收到DIOR送上的花束與大秀邀請函，女裝創意總監Maria Grazia Chiuri 親筆寫著「Hope you enjoy the show. Thank you for your support」，Jisoo在IG上連著po出9張照片，並戴著DIOR花花漁夫帽、秀出新包包與帆布鞋，開心地對著鏡子自拍，自然又可愛。

▲Jisoo DIOR 巴黎時裝周。（圖／翻攝Jisoo IG、翻攝影片、品牌提供）

▲女裝創意總監Maria Grazia Chiuri親筆寫的邀請函。

▲Jisoo DIOR 巴黎時裝周。（圖／翻攝Jisoo IG、翻攝影片、品牌提供）

▲Jisoo DIOR 巴黎時裝周。（圖／翻攝Jisoo IG、翻攝影片、品牌提供）
▲Jisoo秀出帽子、鞋子、包包等行頭。

Maria Grazia Chiuri 向來與藝術緊密結合，這回找了5名來自不同國家的女性動畫家，包括荷蘭的Aisha Madu、阿根廷的Bárbara Cerro、法國的Marion Fayolle、日本的Noriko Okaku，以及美國的Teresa Cherubini，以各自的風格設計預告動畫片，並重新詮釋1964年紐約世界博覽會中，由迪士尼插畫家 Mary Blair為遊樂設施「小小世界」所創作的插畫，其中的色調、理念，都是2021秋冬系列的靈感，令人非常期待。

▲Jisoo DIOR 巴黎時裝周。（圖／翻攝Jisoo IG、翻攝影片、品牌提供）

▲Jisoo DIOR 巴黎時裝周。（圖／翻攝Jisoo IG、翻攝影片、品牌提供）

▲Jisoo DIOR 巴黎時裝周。（圖／翻攝Jisoo IG、翻攝影片、品牌提供）

▲Jisoo DIOR 巴黎時裝周。（圖／翻攝Jisoo IG、翻攝影片、品牌提供）

▲Jisoo DIOR 巴黎時裝周。（圖／翻攝Jisoo IG、翻攝影片、品牌提供）

▲DIOR邀集5名來自不同國家的女性動畫家，創作預告影片。（圖／翻攝影片）


2021秋冬巴黎時裝周進入倒數，在DIOR之後，3月8日官方時程還有在巴黎深耕多年的夏姿‧陳（SHIATZY CHEN ），以線上影音方式發表。影片的拍攝地點為「觀音山蓄水池」，這是建於1908年的古蹟，創造出時空交錯的氣氛、傳遞東方工藝的美麗與溫度。

▲Jisoo DIOR 巴黎時裝周。（圖／翻攝Jisoo IG、翻攝影片、品牌提供）

▲夏姿‧陳以線上影音方式，在巴黎時裝周發表2021秋冬系列。（圖／品牌提供）

►Jisoo個性捲髮配微醺妝大展女神氣場　搶穿Dior 2021秋裝成為全球大使

關鍵字：

巴黎時裝周, DIOR, 直播, Jisoo, Blackpink, Maria Grazia Chiuri

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