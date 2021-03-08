演活黛妃女星中門大開！　利齒爪胸超大膽

▲艾瑪柯琳穿Schiaparelli 2021春夏高級訂製服，利齒爪胸的設計很大膽。（圖／翻攝emmalouisecorrin IG）



記者陳雅韻／綜合報導

如果對剛奪下金球獎視后、25歲英國女星艾瑪柯琳（Emma Corrin）的印象，還停留在讓她一炮而紅的英國王室宮廷劇《王冠》中羞澀的黛妃模樣，可要快快跟上腳步，欣賞她於第26屆廣播影評人協會獎的驚人造型了，她穿高級訂製服品牌Schiaparelli 2021春夏高級訂製服大開中門，綴滿珍珠的立體利齒爪著她的胸，好大膽！

▲艾瑪柯琳挑戰設計前衛的Schiaparelli 2021春夏高級訂製服。（圖／翻攝emmalouisecorrin IG）



艾瑪柯琳勇於挑戰各種誇張剪裁的服裝，繼上回在金球獎以MIU MIU大翻領的禮服，這回成功駕馭Schiaparelli立體珠飾的迷你洋裝，最驚人的設計是由14個立體牙齒造型繞一圈爪著她的胸部與腹部，再搭上同樣造型的珍珠耳飾展現氣勢，連女星莉莉柯林斯都為之驚艷，有網友甚至認為她神似年輕時的奧斯卡影后茱蒂佛斯特（Jodie Foster）。

▲懷第三胎的蓋兒加朵佩戴Tiffany珠寶作品出席第26屆廣播影評人協會獎 (。（圖／Tiffany提供，以下同）



正懷著第三胎寶寶的「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot），也出席同場盛會，她穿Prabal Gurung設計的白色抓褶衫搭配俐落褲子，完全看不出是孕媽咪，她同時搭配Tiffany Blue Book系列鑲嵌綠色綠柱石、鑽石與摩根石的高級珠寶耳環增色。

▲蓋兒加朵佩戴鑲嵌綠色綠柱石、鑽石與摩根石的Tiffany Blue Book系列耳環。



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