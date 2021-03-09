楊丞琳曬「老公視角」竟撞衫人間芭比　李榮浩寵妻讓Lisa直呼：太甜！

記者王蓁蓁 / 綜合報導

女星楊丞琳是出了名的Lisa迷妹，不止一次隔空對Lisa喊話告白，得知老公李榮浩與Lisa共同擔任大陸選秀節目《青春有你3》導師時，搞笑在微博上發文：「以我們的交情，帶我認識Lisa應該不為過吧？」李榮浩果然不負太座交代，教Lisa念出「楊丞琳」的名字，讓Lisa大呼「好甜蜜」！近期頻頻更新IG的楊丞琳還被眼尖網友發現，一件桃紅CELINE帽T竟跨海撞衫Lisa，引發網友熱議：「跟偶像同款」、「老公視角，卻是Lisa同款」？

▲身為Lisa迷妹的楊丞琳罕見跨海與偶像撞衫。（圖 / 翻攝IG@rainie77、＠lalalalisa_m）

楊丞琳前陣子以一身桃紅色CELINE帽Ｔ造型，在IG上連續曬出3張居家素顏照，立馬被網友們狂刷整排愛心直呼：「太甜了吧」、「久違的老公視角」！照片整體氛圍簡直與帽Ｔ一樣狂冒粉紅泡泡，但巧合的是，早在去年10月韓女團BLACKPINK成員Lisa就已穿過同款帽T，而身為Lisa迷妹的楊丞琳罕見跨海與偶像撞衫，更讓粉絲們超級興奮：「跟Lisa同款了」、「老公心情還好嗎」？

▲Jay Park（朴宰範）在社群上曬出一樣的桃紅色CELINE帽T。（圖 / 翻攝IG@jparkitrighthere)

▲許光漢則是在過去以白色同款亮相活動。（圖 / 品牌提供）

另外，以中文饒舌現身大陸實境秀節目《中國新說唱》主理人，而備受矚目的韓國饒舌歌手Jay Park（朴宰範），也曾在社群上曬出一樣的桃紅色CELINE帽T、「國民男友」許光漢則是在過去以白色同款亮相，前Got7成員段宜恩也在機場時尚，穿搭同件帽T，將經典標誌座落衣服中央，在極簡的風格下同樣時髦百搭，難怪讓台韓眾星們狀的亂七八糟也要搶穿。

而有寵妻魔人之稱的李榮浩，當然也不負老婆所託，隔空替楊丞琳告白，更向Lisa說出自己因為老婆楊丞琳的關係，把她的所有舞台全都看過了一遍，Lisa也大方在節目上唸出「楊丞琳」的名字，讓李榮浩立馬拍手表示：「可以了！我要把這段截起來，發給她」彷彿完成了任務，也讓Lisa笑喊：「好甜蜜！」

►楊丞琳穿翅膀西裝狠撞48歲女星 彭佳慧「沒穿褲」對尬勝出！

►宣美「胸前全開」生圖比修圖更狂！ 撞衫李聖經靠「丁字褲外露」拼了



