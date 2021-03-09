fb ig video ETtoday search mobile

有4大上妝習慣小心越來越醜　全臉點滿粉底再拍開就是錯誤技巧

>

記者李薇／綜合報導

新手化妝總是會遇到很多難題，連老手都很有可能做錯，更別說新手了，已經擔任彩妝師15年的南韓彩妝師朴東民就分享，很多人常常會遇到的錯誤手技，看看你的上妝技法上榜了沒有？

▲朴東民,彩妝,上妝,底妝,。（圖／3ce_official IG）

1.上妝前塗抹很多的護膚保養

很多人因為肌膚乾燥，在上妝前就使用了很多護膚品加強保養，這樣不但會讓後續的底妝不夠服貼，甚至會出現打架、起屑的狀況，脫妝甚至比上妝還快。

▲朴東民,彩妝,上妝,底妝,。（圖／3ce_official IG）

2.粉底點在全臉再拍開

對於很多速乾型的粉底，點在臉上之後，很快就會定住，需要大力的推抹才能散開，建議在使用我這種粉底的時候，把臉部分為3大區域，這樣就可以均勻拍開、底妝也會更均勻。

▲朴東民,彩妝,上妝,底妝,。（圖／3ce_official IG）

3.上眼妝前不定妝

很多新手在底妝之後都不定妝，尤其是眼睛的部分，這樣很容易會有積線的問題，或是眼妝不持久的問題，建議可以先用散粉在眼妝打底，或是使用膏狀的打底霜加強，就可以避免這樣的狀況。

▲朴東民,彩妝,上妝,底妝,。（圖／3ce_official IG）

4.塗口紅前不塗潤唇膏

大部分女生在塗抹唇膏的時候，為了讓顏色飽滿，不塗護唇膏，導致細紋、乾紋通通出現，建議先塗抹護唇膏之後，大約等1分鐘，再用面紙抿掉，最後再塗抹唇膏，就可以細緻柔軟。

►華莎的包好重！100ml香水整瓶塞，難怪走到哪都是「性感發電機」

►俗又大碗！重點是網友一致好評的3款開架保養　沒用過都不算行家

►過年吃太多？4招「佛系瘦身法」只要掌握第一步，就離瘦下來不遠

關鍵字：

朴東民, 化妝, 保濕, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

華莎「極端拎包術」好時髦　不是全身一個顏色、就是撞色搭配

華莎「極端拎包術」好時髦　不是全身一個顏色、就是撞色搭配

宋仲基《黑道律師》公事包盤點　萬元Hartmann手工包拎起來好貴氣

宋仲基《黑道律師》公事包盤點　萬元Hartmann手工包拎起來好貴氣

華莎的包好重！100ml香水整瓶塞，難怪走到哪都是「性感發電機」

華莎的包好重！100ml香水整瓶塞，難怪走到哪都是「性感發電機」

打造LISA跳舞都不分岔的瀏海　超簡單5步驟，髮絲風吹都不動 俗又大碗！重點是網友一致好評的3款開架保養　沒用過都不算行家 過年吃太多？4招「佛系瘦身法」只要掌握第一步，就離瘦下來不遠 包裝是翩翩飛舞的蝴蝶！這支「肉桂奶茶色」超顯白必買 50歲鍾麗緹顯嫩的秘訣靠刮痧　臉部零細紋、還直接往上一層樓 激殺價！AirPods Pro 7990元→5990元　限時限量手刀衝啊 你是哪種水？出生月份看愛情，3月「露水」不懂拒絕、9月「海水」總想太多

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面