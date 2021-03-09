有4大上妝習慣小心越來越醜　全臉點滿粉底再拍開就是錯誤技巧

記者李薇／綜合報導

新手化妝總是會遇到很多難題，連老手都很有可能做錯，更別說新手了，已經擔任彩妝師15年的南韓彩妝師朴東民就分享，很多人常常會遇到的錯誤手技，看看你的上妝技法上榜了沒有？

1.上妝前塗抹很多的護膚保養

很多人因為肌膚乾燥，在上妝前就使用了很多護膚品加強保養，這樣不但會讓後續的底妝不夠服貼，甚至會出現打架、起屑的狀況，脫妝甚至比上妝還快。

2.粉底點在全臉再拍開

對於很多速乾型的粉底，點在臉上之後，很快就會定住，需要大力的推抹才能散開，建議在使用我這種粉底的時候，把臉部分為3大區域，這樣就可以均勻拍開、底妝也會更均勻。

3.上眼妝前不定妝

很多新手在底妝之後都不定妝，尤其是眼睛的部分，這樣很容易會有積線的問題，或是眼妝不持久的問題，建議可以先用散粉在眼妝打底，或是使用膏狀的打底霜加強，就可以避免這樣的狀況。

4.塗口紅前不塗潤唇膏

大部分女生在塗抹唇膏的時候，為了讓顏色飽滿，不塗護唇膏，導致細紋、乾紋通通出現，建議先塗抹護唇膏之後，大約等1分鐘，再用面紙抿掉，最後再塗抹唇膏，就可以細緻柔軟。

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