SK-II青春露＋洗面乳8460元→4788元　資深行家狂囤貨的隱藏好物

文／C編

青春露可以說是家喻戶曉的保養品，還沒有用過，一定要試試它的威力！購物網站「Her和她」推出SK-II 青春露230ml＋潔面乳120g，原價8460元、特價只要4788元，超級划算的價格，絕對會讓粉絲搶著囤貨，如果還沒入坑，更該趁此時下手。

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▲SK-II青春露230ml＋潔面乳120g，原價8460元、特價4788元。點我購買。



SK-II的青春露名氣大到人人都知道，含有PITERA是一大賣點，幫助肌膚留住青春美麗。PITERA的故事，也不停被流傳，最初從釀酒廠被發現，因為釀酒師儘管滿臉皺紋，雙手卻依舊細嫩，經過研究，關鍵就是在酒粕中的PITERA的成分，竟能有抗老功效，因此研發入保養品，成就出青春露。

▲青春露可以說是許多人的「救命神水」。（圖／sk-ii IG）



在青春露蘊含90%以上由多種維他命、胺基酸與礦物質所組成的天然生物萃取精華 PITERA，這是超過35年不曾改變的獨家配方，也讓它獲獎無數、成為最暢銷的明星產品，用過的人都能感受到肌膚晶瑩剔透，光澤又緊緻。

▲青春露深受的喜愛，熱賣多年。（圖／sk-ii IG）



除了青春露之外，SK-II的潔面乳更是讓行家點名必買，因為只要一點點，就可以搓出大量的泡沫，洗完之後肌膚潔淨不乾澀，因此雖然沒有打廣告，卻默默成為超熱賣的隱藏版單品，很多人的浴室裡面一定要有它，一用再用不變心。

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超優惠的「SK-II 青春露230ml＋潔面乳120g」組合，在購物網站「Her和她」首賣，原價8460元、特價4788元，相當有誠意，因為光是青春露原價就要6250元，已經超過組合優惠價，等於青春露打折還送洗面乳，怎麼看都划算，沒搶到會搥心肝啊！